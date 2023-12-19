بحث وفدان من تركيا والعراق الخطوات الواجب اتخاذها من أجل تنفيذ مشروع "طريق التنمية" بأقرب وقت، حيث من المنتظر أن يسهم في تنمية العراق والمنطقة.

جاء ذلك في البيان الختامي المشترك للمشاورات التي جرت بين وفدي البلدين الذي ضم وزير خارجية تركيا هاكان فيدان ونظيره العراقي فؤاد حسين ومسؤولين عسكريين وأمنيين رفيعين من البلدين في العاصمة أنقرة.

وذكر البيان أن وفدا البلدين أجريا مشاورات شاملة حول القضايا الثنائية والإقليمية، لا سيما مجالات مكافحة الإرهاب والأمن والمياه، وأضاف: "ونتيجة لهذه اللقاءات، اتفق الطرفان على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين وإدارتها بطريقة شاملة ومؤسسية، وأكدا إرادتهم السياسية المشتركة القوية بهذا الاتجاه".

وأكد البيان الأهمية المشتركة للوحدة السياسية والسيادة والسلامة الإقليمية للعراق، مبينًا أن الطرفين ناقشا التهديدات التي يشكلها تنظيم "PKK" الإرهابي في إطار التعاون الأمني ​​بين البلدين.

وشدد الطرفان في البيان على أن الأمن والاستقرار والازدهار الإقليميين ستكون ممكنة من خلال إحراز تقدم في مجالات التعاون مثل التجارة والاستثمار والنقل والبنية التحتية وذلك في إطار رؤية استراتيجية مشتركة.

وأردف البيان: "وفي هذا السياق تمت مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ مشروع طريق التنمية الذي من شأنه أن يسهم في تنمية العراق والمنطقة في أسرع وقت ممكن".

ولفت أن الجانبان ناقشا التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ وقضايا المياه وقررا استمرار عمل اللجنة الدائمة المشتركة المشكلة للتعامل مع هذه التحديات.

وأكد البيان أن تركيا والعراق اتفقتا على مواصلة اللقاءات والاتصالات حول هذه المسائل بشكل منتظم ودون انقطاع.

ومشروع "طريق التنمية" الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أواخر مايو/ أيار الماضي، يشمل الطريق البري والحديدي الممتد من العراق إلى تركيا وموانيها.

ويبدأ الطريق من ميناء الفاو في خليج البصرة، ومن المخطط أن يتكون من طريق بري وسكك حديدية بطول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وربطه بشبكة السكك الحديدية التركية.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، على أن يتم إنجازه على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية 2033 والثالثة 2050.