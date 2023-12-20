دعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز رئيسةَ المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لاستخدام جميع صلاحياتها من أجل وقف "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

جاء ذلك في رد ألبانيز على منشور رئيسة المفوضية الأوروبية عبر منصة "إكس" أحيت فيه ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا عام 1994.

وقالت ألبانيز في ردها: "أفضل طريقة لإحياء ذكرى ضحايا عمليات الإبادة الجماعية الماضية هي استخدام كل سلطاتكِ لمنع حدوث إبادة جماعية أخرى مثل تلك التي ترتكب في غزة".

وأضافت ألبانيز: "وإلا فإن إحياءك للذكرى المهمة اليوم قد يبدو غير صادق".

والسبت الماضي أكدت فرانشيسكا ألبانيز أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 يعد جريمة حرب، مطالبة بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق المسؤولين عن الاستيطان غير القانوني.

وجاء حديث ألبانيز على حسابها بمنصة إكس تعليقاً على أنباء تنظيم ائتلاف المنظمات الاستيطانية غير القانونية الذي يحظى بدعم الحكومة الإسرائيلية، بمؤتمراً تحضيرياً عملياً للاستيطان في غزة.

وأكدت أن "استعمار الأراضي المحتلة سياسة الدولة الإسرائيلية منذ عام 1967، وهو ما يعني أن إعادة توطين المدنيين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المصادَرة (جريمة حرب)، والتهجير القسري الجماعي للفلسطينيين (جريمة ضد الإنسانية)".

وأعربت عن أملها في إصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي هذه الجرائم المستمرة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفاً و667 شهيداً، و52 ألفاً و586 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.