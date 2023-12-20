تأجل الثلاثاء التصويت للمرة الثانية على مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف الحرب في غزة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشارت مصادر في الأمم المتحدة إلى تأجيل التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في الساعة 17:00 بتوقيت نيويورك (ت.غ-5)، بسبب عدم توافق الدول الأعضاء.

ومن المرتقب إجراء التصويت على مشروع القرار الذي طرحته الإمارات الأربعاء، بعدما جرى تأجيله مرتين يومي الاثنين والثلاثاء، للسبب نفسه.

ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ويطلب من الأمانة العامة للأمم المتحدة إنشاء آلية لمراقبة المساعدات.

كما يطالب الأمم المتحدة بتأكيد أن المساعدات "إنسانية" وبتقديم معلومات إلى "السلطة الفلسطينية وإسرائيل" حول أنواعها، ويدعو إلى توفير الوقود اللازم لتوزيع المساعدات.

ويطالب المشروع كذلك بالإفراج عن جميع المحتجزين، وإدانة أي انتهاك للقانون الإنساني الدولي.