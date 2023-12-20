كشفت قناة 13 العبرية مساء الثلاثاء عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تأجيل محاكمته بتهم الفساد، بذريعة الانشغال بالحرب على قطاع غزة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، ولكنه ينفي صحة هذه التهم التي تنظر فيها المحكمة المركزية في القدس الشرقية.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، استأنفت المحكمة محاكمة نتنياهو بعد توقف لمدة نحو شهرين بسبب حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت القناة 13 إن "رئيس الوزراء نتنياهو وعد منذ سنوات بأنه سيكون قادراً على إدارة البلاد في وقت محاكمته الجنائية، ولكن الليلة يتضح أنه يطلب من النيابة حجب بعض الأدلة الرئيسية في محاكمته".

وأوضحت أن "عميت حداد محامي نتنياهو أرسل، الاثنين، رسالة إلى النيابة العامة يطلب فيها رفض شهادة بعض الشهود، لأن رئيس الوزراء، على حد قوله، لن يتمكن من الاستعداد لاستجوابهم قبل الانتهاء من الحرب".

وتابعت القناة أنهم "شهود مُهمون، وبينهم وزير العدل ياريف ليفين، وعضو الكنيست زئيف إلكين، والمستشارة القانونية لمكتب رئيس الوزراء شلوميت بارنياع، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجي (لموساد) تامير باردو، والرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك) يوفال ديسكين، والوزيرة السابقة تسيبي ليفني، وناشرة صحيفة "إسرائيل هيوم" ميريام أديلسون، وديفيد شيمرون ابن عم نتنياهو".

وأضافت القناة أن المسؤولين في مكتب المدعي العام يخشون من أن يتسبب هذا الوضع في "تأخير المحاكمة لأشهر عدة".

وأفادت بأن "شهود الادعاء على وشك الانتهاء من شهادتهم، والشاهد التالي بعدهم، والذي سيكون أول من يشهد نيابة عن الدفاع، هو نتنياهو نفسه".

في المقابل، قال محامي نتنياهو، في بيان، إن المحامين طلبوا فقط تغيير ترتيب الشهود، مشدداً على أن المحاكمة ستستمر كما هو مخطط لها.

وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، ولا يلزمه القانون بالاستقالة من منصبه إلا في حال أدانته المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر شهوراً عدة.

جنود يرفضون مقابلة نتنياهو

على صعيد آخر، تحدثت القناة عن زيارة نتنياهو، الثلاثاء، قسم إعادة التأهيل في مستشفى شيبا تل هشومير، للقاء جنود أصيبوا في المعركة البرية بقطاع غزة، وقالت إن بعض المرضى رفضوا مقابلته.

وتابعت القناة أن "ممثلي الجيش ومسؤولين في مكتب رئيس الوزراء جمعوا الجرحى الذين وافقوا على لقاء رئيس الوزراء في جزء منفصل ومعزول من القسم".

فيما قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن "رئيس الوزراء زار الثلاثاء مركز تأهيل ضحايا الحرب في مستشفى شيبا الطبي، حيث التقى مدنيين أصيبوا يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وجنوداً أصيبوا خلال القتال في غزة".

ويتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشل التنبؤ المسبق بهجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطريقة تعامله مع قضية المحتجزين في القطاع.

ومنذ أسابيع، تتعالى الأصوات المطالِبة بإقالته على الفور، باعتباره "غير مؤهل للمنصب" و "فاشل في إدارة المرحلة".

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات برية في شمال قطاع غزة وسّعها لاحقاً إلى جنوبه، ضمن حرب يشنها منذ السابع من الشهر ذاته، وخلّفت حتى الثلاثاء 19 ألفاً و667 شهيداً، و52 ألفاً و586 جريحاً.

ومنذ بدء العمليات البرية، أُصيب 719 ضابطاً وجندياً فيما قُتل 463 ضابطاً وجندياً.