رجحت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي إلى "إيجابية"، في حال استمرت تركيا بسياساتها النقدية المتشددة.

جاء ذلك في تقرير نشرته موديز، الثلاثاء، بشأن الاقتصاد التركي.

وأشار التقرير إلى أن العودة إلى سياسات أكثر تقليدية بعد انتخابات مايو/أيار الماضي، كانت إيجابية من حيث الائتمان، لافتاً إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للحد من الاختلالات المهمة في توازن الاقتصاد الكلي.

وأكد التقرير أن التشديد النقدي يزيد أيضاً من إمكانية تقليل اختلال التوازن الخارجي لتركيا وإعادة هيكلة احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، ما سيقلل من تعرض البلاد للصدمات الخارجية.

ولفت كذلك إلى إمكانية تحول توقعات التصنيف الائتماني إلى "إيجابية" إذا جرى الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد.

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 4% هذا العام، و2.5% العام المقبل، و3% في 2025، حسب "موديز".