سياسة
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"موديز" تتوقع تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي إلى "إيجابية"
رجحت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي إلى "إيجابية"، في حال استمرت أنقرة بسياساتها النقدية المتشددة، مشيرة في تقرير إلى أن التشديد يزيد من إمكانية تقليل اختلال التوازن الخارجي.
"موديز" تتوقع تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي إلى "إيجابية"
البنك المركزي التركي / صورة: AA
20 ديسمبر 2023

رجحت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي إلى "إيجابية"، في حال استمرت تركيا بسياساتها النقدية المتشددة.

جاء ذلك في تقرير نشرته موديز، الثلاثاء، بشأن الاقتصاد التركي.

وأشار التقرير إلى أن العودة إلى سياسات أكثر تقليدية بعد انتخابات مايو/أيار الماضي، كانت إيجابية من حيث الائتمان، لافتاً إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للحد من الاختلالات المهمة في توازن الاقتصاد الكلي.

وأكد التقرير أن التشديد النقدي يزيد أيضاً من إمكانية تقليل اختلال التوازن الخارجي لتركيا وإعادة هيكلة احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، ما سيقلل من تعرض البلاد للصدمات الخارجية.

ولفت كذلك إلى إمكانية تحول توقعات التصنيف الائتماني إلى "إيجابية" إذا جرى الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد.

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 4% هذا العام، و2.5% العام المقبل، و3% في 2025، حسب "موديز".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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