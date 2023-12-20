أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ضابط في اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "النقيب ليئور سيون (32 عاماً)، ضابط قتالي في الكتيبة 363، لواء هرئيل (10)، قُتل في معركة جنوبي قطاع غزة".

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قُتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 465، بينهم 133 قُتلوا خلال التوغل البري الذي بدأ في 27 من الشهر نفسه، وفق هيئة البث الرسمية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس (الثلاثاء)، مقتل ضابط وجندي في معارك بشمالي القطاع.

كما كشف، مساء الثلاثاء، عن إصابة 15 ضابطاً وجندياً في المعارك في غزة خلال 24 ساعة بينهم 6 بجروح خطيرة.

على الصعيد ذاته، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو لاثنين من الأسرى الإسرائيليين لديها في عزة يطالبان بالإفراج عنهما.

وحذّر الأسيران، في المقطع، أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي من أن "حياة الأسرى في خطر" بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وقالا إن هناك شعوراً بأن الحكومة لا تريد عودتهم أحياء.

وقال أسير يُدعى جادي موزيس إنهم "يتعرضون للموت كل لحظة"، وإنهم ربما يُقتلون بسبب قصف الجيش. وأضاف أنهم يشعرون بأن الحكومة لا تريد عودتهم أحياء حتى تتمكن من خفض سقف التفاوض.

وطالب موزيس أصدقاءه والمتضامنين معه بأن يكثفوا الضغط على الحكومة لكي تبذل مزيداً من الجهود من أجل إعادتهم.

وقال الأسير الآخر ويدعى إلعاد كتسير، ويبلغ من العمر 47 عاماً، إنهم في خطر بسبب "صواريخ الجيش التي تهدد حياتنا"، مؤكداً أنهم يشتاقون إلى بيوتهم وأنهم يريدون العودة أحياء.

وطالب كتسير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكل صانعي القرار في إسرائيل بعمل كل ما يلزم ووقف إطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل أسرى.

وقال كتسير: "لا نريد الموت في غزة، وحياتنا في خطر كبير، ونطلب منكم عمل كل ما يجب فعله من أجل إعادتنا".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة ضد قطاع غزة، خلَّفت حتى الثلاثاء، 19 ألفاً و667 شهيداً و52 ألفاً و586 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.