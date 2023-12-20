في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة بفعل الحرب وغياب مقومات الحياة ومن بينها غاز الطهي الذي تمنع إسرائيل دخوله إلا مؤخراً وبكميات محدودة، اضطر العشرات من المواطنين لحرق الكتب المدرسية والثقافية ورسائل الماجستير والدكتوراه لإشعال النيران وسط نفاد شبه كامل للحطب في بعض المناطق.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لجأ الفلسطينيون للطهي والتدفئة بالطرق القديمة باستخدام الحطب وأوراق الكرتون من أجل إشعال النيران، إلا أنهم اتجهوا مؤخراً إلى الكتب الثقافية لتحقيق هذا الهدف.

ومن غالبية مناطق القطاع المكتظة بالسكان خصوصاً في الجزء الجنوبي، ينبعث الدخان الأسود الكثيف الناجم عن حرق الأوراق، ويتداخل مع دخان القصف الإسرائيلي مسبباً ما يصفها المواطنون بـ"ضبابية الرؤية".

كما يسبب الدخان الناجم عن هذه المواد المحترقة، أمراضاً في الجهاز التنفسي للمواطنين الذين يجلسون أمامه ساعات طويلة منتظرين لحظة الانتهاء من إعداد الطعام.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، قطعت إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعاً متدهورة للغاية.

وسمحت إسرائيل، بعد ضغوط أممية ودولية، بدخول مساعدات إنسانية محدودة جداً إلى غزة عبر معبر رفح المصري، المخصص للمسافرين في المقام الأول.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 19 ألفاً و667 شهيداً، و52 ألفاً و586 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

رسائل ماجستير ودكتوراه

كشفت الإعلامية الفلسطينية إسراء المدلل، عن أن والدتها وشقيقيها اضطروا لحرق أطروحات الدكتوراه من أجل إعداد رغيف الخبز.

وأضافت المدلل، في منشورات لها قبل أيام على وسائل التواصل الاجتماعي: "رسالات الدكتوراه لأمي السيدة نعيمة ولاثنين من أشقائي عبد الله ومحمد، جمعوها هذا الصباح لإحراقها بدلاً من الحطب والخشب الذي نفد، من أجل رغيف الخبز وكوب شاي ساخن".

وتابعت: "بعد أن خدمت أمي عمرها مع الأمم المتحدة كأول امرأة مديرة للمنطقة التعليمية في رفح لوكالة (أونروا)، وبعد أن فتحت بيوت علم وربَّت أجيالاً وأسست نهجاً تربوياً هو الأول في الشرق الأوسط، تحرق كل رسائلها للماجستير والدكتوراه، وكذلك فعل إخوتي بعد سياسة التجويع التي يطبّقها العالم علينا... الكل مسؤول ومتخاذل ومشترك بالجريمة".

وكذلك فعلت الفلسطينية ربا أسليم، التي اضطرت لحرق رسالة الماجستير خاصتها، لإشعال النار اللازم من أجل طهي القليل من المعكرونة لأطفالها، التي حصلت عليها مساعدات.

وكلما خفتت حدة النيران التي تشتعل تحت قدر الطعام، تمزق أسليم المزيد من أوراق رسالتها لضمان استمرار الاشتعال حتى ينضج الطعام .

وتقول وهي تضيف المزيد من الأوراق للنيران المشتعلة: "لم تعد لدينا خيارات، الإنسان احترق بفعل النيران الإسرائيلية، هل سنحزن لأجل هذه الرسائل؟".

وتضيف وهي تنظر بحسرة إلى مجهودها الذي استغرق منها أكثر من عام: "هذه الرسالة كانت دائماً تُشعرني بالفخر، لكن اليوم نحارب التجويع من خلال إشعال النيران بأي وسيلة بعد نفاد الحطب الموجود لدينا، وارتفاع سعر الحطب الموجود في الأسواق لأرقام كبيرة".

"مكتبة البحرين" مصدر للوقود

في مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، لجأ مواطنون إلى الكتب الثقافية الموجودة في "مكتبة البحرين"، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لاستخدامها في إشعال النيران.

"مكتبة البحرين"، التي كانت دائماً قِبلةً للمثقفين والقراء وللأنشطة الثقافية والفكرية، تحولت إلى مصدر للوقود "الورقي" الذي يسهم في إشعال النيران لطهي الطعام.

وأشار شهود عيان يقطنون بالقرب من هذه المكتبة إلى أن مجموعة من المواطنين دخلوها قبل أسابيع وأخرجوا مجموعات من كتبها لحرقها.

بدوره، قال المدون الفلسطيني حمزة أبو توهة في منشور على فيسبوك في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "مكتبة البحرين المليئة بما لذّ وطاب من كتب وموسوعات نشأتُ في أحضانها منذ تأسيسها قبل 13 عاماً، مررت إلى جانبها اليوم فوجدت الناس قد فتحوها وأخذوا كل ما فيها من كتب وأرفف وأخشاب حتى يشعلوا ناراً تصنع لهم الخبز بعد انعدام الغاز والوقود".

وأضاف: "جلست على ركبتي أبكي على مشهد الكتب والموسوعات التي يحملها الناس للحرق، بعد أن أحرق كثير منهم ملابس لهم لذلك الغرض".

وتحتوي "مكتبة البحرين"، التي يوجد فرعان لها؛ الأول في جباليا شمالي القطاع والآخر في رفح، آلاف الكتب، كما تضم مختبراً للحاسوب وقاعة سينمائية ثلاثية الأبعاد.

خسارة معرفية ومخاطر صحية

فضلاً عن أن هذه الكتب المحترقة تمثل خسارة معرفية، فإن الدخان المنبعث عنها يسبب مضاعفات صحية، خصوصاً في الجهاز التنفسي للأشخاص الذين يجلسون قبالته أو يتعرضون له مباشرة.

النازحة أم رائد أبو غالي، التي تعيش في إحدى خيام النزوح قرب الحدود المصرية-الفلسطينية، أكدت أنها تشعل النيران بشكل يومي باستخدام الورق المأخوذ من كتب مدرسية.

وأضافت: "ابنتي جلبت معها بعض الكتب المدرسية خلال رحلة النزوح من مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غرب مدينة غزة، فاستخدمتها في إشعال النيران لصناعة الشاي وبعض الطعام" وفق ما توفر لديها من مساعدات إنسانية يجري توزيعها.

وأوضحت أنها قبل رحلة النزوح، كانت تستخدم الحطب من أجل إشعال النيران، لافتةً إلى أن استنشاقها المتكرر لدخان هذه المواد المحترقة أصابها بصعوبة في التنفس.

ويتعذر على أم رائد التوجه إلى المراكز الصحية أو المستشفيات التي تعمل وفق نظام الطوارئ من أجل تلقي العلاج، معربةً عن تخوفها من تفاقم وضعها الصحي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذّرت منظمة الصحة العالمية من انتشار الأمراض جراء اكتظاظ النازحين في الملاجئ، وتعطل عمل النظام الصحي في بعض المناطق.

التجويع.. جريمة حرب

والاثنين، عدّت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية استخدام الحكومة الإسرائيلية "تجويع" المدنيين سلاحاً في غزة "جريمة حرب".

وأوضحت في تقرير لها أن الجيش الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه والغذاء والوقود، فيما يعرقل عمداً المساعدات الإنسانية، ويجرّف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم.

وقال عمر شاكر، مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في المنظمة: "لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين أسلوباً من أساليب الحرب".

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تُضاعف عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين وتمنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع سلاحَ حرب.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بأن 9 من كل 10 أسر في شمال غزة، وأسرتين من كل ثلاث في جنوب غزة، أمضت "يوماً كاملاً وليلة كاملة على الأقل دون طعام"، حسب التقرير.