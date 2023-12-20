قدمت إسرائيل مقترحاً لحركة حماس يتضمن هدنة لمدة أسبوع واحد مقابل إطلاق سراح 40 من المحتجزين في غزة، وفق ما نقل موقع أكسيوس الأمريكي.

وأفاد الموقع الإخباري الأمريكي، نقلاً عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين ومصدر آخر مطّلع، بأن إسرائيل تعرض وقف القتال في غزة لمدة أسبوع واحد على الأقل في إطار صفقة جديدة تتضمن في المقابل إطلاق حماس سراح أكثر من 30 محتجزاً في غزة.

وأشار الموقع إلى أن المقترح الذي قدمه الإسرائيليون من خلال وسطاء قطريين، هو الأول الذي تقدمه إسرائيل منذ انهيار اتفاق الشهر الماضي الذي أدى إلى وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، والإفراج عن أكثر من 100 من المحتجزين الإسرائيليين.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن الاقتراح يُظهر أن إسرائيل مصمِّمة على إعادة الانخراط في مفاوضات جادة من أجل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين، حتى مع تأكيد حماس أنها لن تستأنف المفاوضات ما دام هناك استمرار للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

من جهتها، نقلت شبكة CNN الأمريكية أن المقترح الإسرائيلي يتضمن إطلاق سراح نساء وأطفال وكبار السن من المحتجزين الذين يحتاجون لرعاية صحية طارئة.

وأضافت أن الصفقة الإسرائيلية المقترحة يجري عرضها على حماس من جانب الوسطاء القطريين.

ويتوجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الأربعاء، إلى مصر لبحث مقترح الهدنة الإسرائيلي ووقف إطلاق نار في غزة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس نقلاً عن مصدر في حماس.

وقال المصدر إن هنية يتوجه برفقة وفد قيادي من حماس إلى مصر، حيث يعقد عدداً من اللقاءات أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل، لبحث "وقف العدوان والحرب تمهيداً لصفقة تبادل بين الأسرى وإنها ء الحصار على قطاع غزة".

في المقابل، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الثلاثاء، أن "إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية جديدة ومساعدة إنسانية إضافية للسماح بإطلاق سراح الرهائن".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقاء مع عائلات المحتجزين أمس (الثلاثاء)، أنه أوفد مؤخراً "مرّتين، مدير الموساد إلى أوروبا لتنشيط مسار الإفراج عن الرهائن"، وفق تعبيره، مضيفاً: "واجبنا هو إعادتهم جميعاً".

وترفض حركة حماس التي تقود المفاوضات مع إسرائيل بوساطة قطرية-مصرية، الحديث عن أي صفقة لتبادل الأسرى قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف شامل لإطلاق النار.

كان نائب رئيس الحركة خليل الحية، قد قال في تصريحات صحفية، الأحد: "نريد وقف إطلاق نار شاملاً، وانسحاب كل قوات الاحتلال من غزة، ثم نتحدث عن ملف الأسرى، كما أننا نريد و حدة لشعبنا في غزة والضفة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 19 ألفاً و667 شهيداً، و52 ألفاً و586 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد قوا عد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.