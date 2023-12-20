قال الجيش الأوكراني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأربعاء)، إن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من التصدي للهجوم الجوي الذي شنته روسيا على كييف، مساء الثلاثاء، للمرة الخامسة خلال هذا الشهر.

وقال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، على تطبيق تليغرام: "تشير المعلومات الأولية إلى عدم وجود إصابات أو أضرار في العاصمة".

وفعّلت القوات الجوية الأوكرانية الإنذار، وحذّرت من أن مناطق خاركيف ودنيبروبتروفسك وكيروفوهراد، معرَّضة لتهديد الهجمات الصاروخية الباليستية الروسية.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، بدأت روسيا في استهداف البنية التحتية للطاقة والجيش والنقل في أوكرانيا في مناطق بعيدة عن خط المواجهة، بعد فشلها في السيطرة على كييف وانسحاب قواتها إلى شرق البلاد وجنوبها.

تعثُّر حزمة المساعدات الأمريكية

وبينما تكافح أوكرانيا لصد الهجوم الروسي وإحراز تقدم ميداني، تواجه خطر تأجيل أو توقف الدعم الغربي، لا سيما الأمريكي.

ولم يتوصّل المفاوضون الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتّفاق بشأن حزمة المساعدات المخصّصة لأوكرانيا والبالغة قيمتها 61 مليار دولار، رغم الضغوط المتكرّرة التي يمارسها عليهم الرئيس جو بايدن والمطالبات المتكرّرة من جانب كييف.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس السيناتور تشاك شومر، وزعيم الأقليّة الجمهورية فيه ميتش ماكونيل، في بيان مشترك إنّ "المفاوضين ما زالوا يعملون على بضع مسائل، ونأمل أن تتيح جهودهم لمجلس الشيوخ التحرّك سريعاً على صعيد (إقرار هذه الحزمة) مطلع العام المقبل".

ويشكّل هذا البيان خيبة أمل أخرى للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي بقصد إقناع قادة الكونغرس بإقرار حزمة المساعدات هذه.

ويأتي بيان زعيمي مجلس الشيوخ غداة تحذير البيت الأبيض من أنّ ما تبقّى من تمويل أمريكي مصرّح به لدعم أوكرانيا هذا العام يكفي لحزمة إضافية واحدة قبل أن يتعيّن على الكونغرس المصادقة على مساعدات جديدة لكييف.

وحتى الآن قدّمت واشنطن دعماً عسكرياً لحليفتها كييف بأكثر من 43 مليار دولار منذ شنّت روسيا هجومها على الأراضي الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

لكنّ متشدّدي الحزب الجمهوري في الكونغرس يندّدون بإيلاء الإدارة الديمقراطية الأولوية لمساعدة أوكرانيا على حساب معالجة مشكلات داخلية على غرار أمن الحدود، وهم يعرقلون تالياً إقرار هذا التمويل الإضافي لكييف.

ويمثّل فشل مجلس الشيوخ في إقرار حزمة المساعدات سريعاً كما يريد بايدن، انتكاسة للرئيس الديمقراطي الذي جعل من دعم أوكرانيا وتعزيز حلف شمال الأطلسي مدماكين أساسيّين لسياسته الخارجية.