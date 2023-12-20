يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته الجوية وقصفه المدفعي لمناطق مختلفة في قطاع غزة لليوم الـ75 توالياً، وتركزت العمليات العسكرية منذ فجر الأربعاء على مناطق جباليا وخان يونس شمالي ووسط القطاع، مخلِّفةً مزيداً من الشهداء والجرحى ودماراً كبيراً.

وأفاد المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، بوصول 20 شهيداً و25 جريحاً إلى المستشفيات، صباح الأربعاء، إلى جانب وجود العشرات تحت الأنقاض.

وقال البرش في تصريح صحفي إن "الاحتلال يريد من خلال القصف المتواصل وقف ما تبقى من خدمات صحية بالقطاع"، مؤكداً أن "الاحتلال يمارس إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً الأطفال".

ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قصفت أكثر من 300 موقع خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيراً إلى أنه "ما زال يخوض معارك ومواجهات مباشرة في قطاع غزة".

قصف عنيف

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن قصفاً إسرائيلياً كثيفاً وعنيفاً استهدف جباليا شمالي قطاع غزة منذ فجر الأربعاء، أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، جُلّهم من الأطفال والنساء.

يأتي القصف عقب استشهاد 16 فلسطينياً وإصابة أكثر من 70 آخرين مساء الثلاثاء، في قصف استهدف بلدة ومخيم جباليا.

وأعدمت قوات الاحتلال "أكثر من 13 شخصاً في منزل عائلة عنان، أمام أعين الأطفال والنساء شمالي غزة"، وفق الوكالة.

وفي خان يونس، جنوبي القطاع، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات مع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف، أسفر عن استشهاد طفل وسقوط عدد من الجرحى، لاستهداف منزل في الحي الياباني غرب خان يونس، ووقوع إصابات جراء غارة إسرائيلية على حي الأمل.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً وسط مخيم الشابورة وسط رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة الكثير من المواطنين.

كما استُشهد 15 فلسطينياً وأُصيب آخرون في قصف الطيران الحربي منزلاً لعائلة حمدان، غربي خان يونس.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أحياء التفاح والدرج والشجاعية شرقي مدينة غزة، وطال القصف الجوي منزلاً قرب بركة الشيخ رضوان في المدينة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن نحو 100 شهيد ومئات الجرحى وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء، جراء المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وكشفت المصادر ذاتها عن أن صواريخ إسرائيلية أصابت مساء الثلاثاء جنوب رفح، حيث تجمع مئات الآلاف من اللاجئين في الأسابيع القليلة الماضية، مما تسبب في استشهاد 20 فلسطينياً وإصابة العشرات في أثناء نومهم في منازلهم.

وقال شهود عيان إن السكان اضطروا إلى البحث في الأنقاض بأيديهم عن أحياء.

انقطاع "سابع" للاتصالات

انقطعت خدمات الاتصال الثابت والإنترنت وخدمة المكالمات الخليوية، الأربعاء، عن أجزاء واسعة من قطاع غزة، مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.

وأعلنت "شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال"، الأربعاء، عن انقطاع كامل لخدمات الاتصال والإنترنت عن قطاع غزة، في قطع هو السابع الذي تتعرض له الشركة منذ اندلاع الحرب.

وذكرت "الاتصالات الفلسطينية وجوال" في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".

وفي المرات الست الماضية التي تعرض فيها قطاع غزة لقطع الخدمات، كان الاتصال الثابت والخليوي والإنترنت ينقطع لعدة ساعات، فيما استمر أطول قطع لمدة 4 أيام متواصلة، بتاريخ 14 ديسمبر/كانون أول الجاري.

وفي بيان آخر، أعلنت شركة "أوريدو فلسطين" انقطاع خدمات الاتصالات عن جنوب ووسط قطاع غزة، وبقاء الخدمة متقطعة عن الشمال، وهو القطع السابع كذلك الذي تتعرض له خدمات الشركة، منذ بدء الحرب.

وضع خطير

في السياق، طالب المتحدث الإقليمي باسم منظمة يونيسيف، سليم عويس، مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنتظم الدولي بوقف إطلاق النار بغزة.

وأورد المتحدث في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن "المنظمات الدولية لا تستطيع تقديم خدماتها بغزة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل".

وأشار سليم عويس إلى أن "إيصال المياه إلى غزة ضرورة وأولوية في ظل ما يعيشه سكان قطاع غزة"، مؤكد أن الظروف الصحية الصعبة وقلة المياه "ينذران بانتشار أمراض خطيرة بقطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء، 19 ألفاً و667 شهيداً و52 ألفاً و586 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.