وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات مع مسؤولي البلاد بشأن تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلنت حركة حماس، في بيان، أن هنية وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات حول تطورات "العدوان الصهيوني على قطاع غزة" والكثير من الملفات الأخرى، دون مزيد من التفاصيل.

وكشف مصدر فلسطيني واسع الاطلاع عن أن هنية سيلتقي مسؤولين مصريين أبرزهم مدير المخابرات العامة عباس كامل.

وأشار إلى أن اللقاءات ستناقش وقف الحرب الإسرائيلية وإنهاء الحصار على قطاع غزة.

وبيّّن المصدر كذلك أن هذه النقاشات ربما تكون تمهيداً لصفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية، مؤكداً في الوقت ذاته أن حماس ما زالت متمسكة بموقفها المرتبط بوقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة قبل الدخول في مفاوضات تبادل الأسرى.

ولم تُصدر السلطات المصرية تعليقاً فورياً على بيان حماس بشأن الزيارة.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن محادثات مكثفة تجري بوساطة قطرية ومصرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة ستعيد حركة حماس بموجبها بعض المحتجزين مقابل إطلاق إسرائيل سراح سجناء فلسطينيين.

وأضاف المصدر أن عدد الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم ما زال قيد البحث، وتصر إسرائيل على إدراج المحتجزين من النساء والرجال الأكثر ضعفاً.

وأشار إلى أن "سجناء فلسطينيين بتهم ارتكاب جرائم خطيرة يمكن أن يكونوا على القائمة أيضاً".

تلميحات إسرائيلية وتمسك حماس

والثلاثاء، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إن تل أبيب مستعدة لهدنة إنسانية أخرى في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وقال هرتسوغ خلال لقائه في مقر إقامته الرسمي بتل أبيب، السفراء العاملين في البلاد، إن "إسرائيل مستعدة لعقد هدنة إنسانية أخرى (لم يحدد إن كانت مؤقتة أو دائمة)، وتقديم مساعدات إنسانية إضافية، من أجل السماح بإطلاق سراح المحتجزين".

وأضاف أن "المسؤولية الكاملة عن الأمر (الموافقة على صفقة لتبادل الأسرى) تقع على عاتق رئيس حماس بقطاع غزة (يحيى السنوار) وقيادة الحركة".

ولم تعقّب حماس على تصريحات هرتسوغ، إلا أن خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة، شدد في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، الأحد، على أنه "لا حديث عن تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي قبل وقف العدوان على القطاع، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغل إليها".

والاثنين، قالت وسائل إعلام عبرية إن مفاوضات تجري بين الوسيطين المصري والقطري مع إسرائيل، في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

وكشفت القناة "12" الإسرائيلية، عن أن "رئيس الموساد دافيد برنياع، اجتمع مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، في إحدى العواصم الأوروبية في هذا الوقت".

وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن الثلاثة يناقشون الخطوط العريضة الجديدة التي من شأنها أن تؤدي إلى انفراجة في المفاوضات، من أجل إطلاق سراح محتجزين إضافيين.

وأوضحت القناة أنه "وحسب تقارير، فقد جرى تداول أفكار بين الوسطاء وحماس في الأيام الأخيرة"، دون ذكر تفاصيل أكثر بشأن فحوى تلك الأفكار.

وفي السياق، قال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، إن الاجتماع يُعقد في العاصمة البولندية وارسو.

ووفق إحصاءات إسرائيلية تحتجز حماس نحو 239 شخصاً منذ هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تعتقل في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء 19 ألفاً و667 قتيلاً و52 ألفاً و586 جريحاً، حسب وزارة الصحة بغزة، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.