سياسة
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تقارير إسرائيلية تكشف عن اضطرابات نفسية لدى 500 جندي جراء المعارك في غزة
كشفت تقارير عبرية عن إصابة نحو 500 جندي إسرائيلي بصدمات نفسية جراء المعارك الشرسة التي خاضوها في قطاع غزة. فيما يخضع المئات أيضاً للعلاج من العاهات المستديمة التي أُصيبوا بها.
تقارير إسرائيلية تكشف عن اضطرابات نفسية لدى 500 جندي جراء المعارك في غزة
جنود إسرائيليون في اجتياح بري لأحياء بقطاع غزة / صورة: AA
20 ديسمبر 2023

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، إن 500 جندي إسرائيلي "يعيشون حالياً صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة"، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية إسرائيلية، قد أكدت بدورها أيضاً، أن الجنود الذين أُصيبوا في معارك غزة يعانون صدمات نفسية صعبة وكوابيس مزعجة من هول مشاهد الحرب.

ونقلاً عن عائلات الجنود، قال موقع "واللا" العبري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن "شراسة المقاومة الفلسطينية سبّبت صدمات واضطرابات للجنود العائدين من غزة".

وحسب ما جاء في تقارير عبرية، تحقن المستشفيات الجنود المصدومين نفسياً بمواد مخدرة ليتمكنوا من النوم.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات برّية في شمال قطاع غزة وسّعها لاحقاً إلى جنوبه، ضمن حرب يشنها منذ السابع من الشهر ذاته، وخلّفت حتى الثلاثاء 19 ألفاً و667 شهيداً، و52 ألفاً و586 جريحاً.

ومنذ بدء العمليات البرية، أُصيب 719 ضابطاً وجندياً فيما قُتل 464 ضابطاً وجندياً.

وتتحدث التقارير العبرية عن افتتاح مراكز لتأهيل أعداد كبيرة من العسكريين الذين أُصيبوا بعاهات مستديمة جراء المعارك. ومن بين هؤلاء أكثر من 100 أُصيبوا بالعمى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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