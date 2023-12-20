واصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لمدن ومناطق الضفة الغربية، واندلعت الأربعاء، مواجهات مع شبان فلسطينيين أسفرت عن إصابات واعتقالات في صفوفهم، فيما استُشهد شاب برصاص الاحتلال، كما استُشهدت فلسطينية مساء الثلاثاء، متأثرةً بإصابتها في جنين.

وأكدت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" استشهاد الشاب باسل وجية عبد العفو المحتسب (28 عاماً)، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الذي أطلق النار على مركبته في أثناء قيادتها قرب مدخل بلدة بيت عينون شمالي الخليل، وعرقلت نقله إلى المستشفى.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال أعلن المنطقة عسكرية مغلقة، ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

في السياق، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم (الأربعاء)، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف إيهودا جليك، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية. كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من المستوطنين، في محاولة من الاحتلال لتقسيمه زمانياً ومكانياً كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.

اقتحامات ودهم وإصابات

ووقعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون غربي جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن شابين أُصيبا بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون.

وأشارت إلى أن الجيش نفَّذ عمليات دهم وتفتيش طالت الكثير من المنازل، كما حاصرت منزلاً للضغط على شاب لتسليم نفسه.

من جهته، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في بلدتي اليامون وطمون شمالي الضفة الغربية.

وفي مدينة الخليل،داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد نصر الله القواسمي، ومكثت فيه ساعتين وحفرت جدرانه الداخلية وأخذت قياساتها تمهيداً لهدمه، حسب قناة الجزيرة القطرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال كلاً من بلدة كفر الديك غربي محافظة سلفيت، وبلدة جيوس شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

ونشرت منصات محلية فلسطينية مشاهد لاقتحام الاحتلال بلدة سلواد شمالي مدينة رام الله بالضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصحوبة بجرافة عسكرية مدينة طوباس وبلدة طمون شمالي الضفة الغربية، ورد المقاومون على الاقتحام بإطلاق الرصاص، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في طمون.

اشتباكات بنابلس

وفي نابلسشمالي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قريوت، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز وسط وغربي البلدة.

وشنت القوات حملة مداهمات وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين واعتدت عليهم، كما اعتقلت عدداً من السكان ونقلتهم إلى أحد المنازل الذي داهمته وحوّلته إلى مركز توقيف وتحقيق، وصادرت عدداً من الجرارات الزراعية.

ونشرت منصات محلية مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة اللبن الشرقية ومخيم بلاطة في مدينة نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عصيرة الشمالية وداهمت مواقع عدة في البلدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

تأتي هذه الاقتحامات والمداهمات الليلية في إطار عمليات البحث واعتقال من تصفهم إسرائيل بالمطلوبين، وأيضاً ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبلغت حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى صباح أمس 4605 معتقلين، حسب نادي الأسير الفلسطيني.

مخططات استعمارية جديدة

كشفت دائرة ملف الاستيطان والجدار في محافظة قلقيلية، اليوم (الأربعاء)، عن مخطط استعماري جديد للاستيلاء على 104 دونمات من الأراضي الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري جنوب قلقيلية.

ونقلت "وفا" عن الدائرة أن الاحتلال يهدف من هذا المخطط إلى الاستيلاء على أراضٍ مزروعة بالزيتون من قريتي سنيريا ومسحة جنوب قلقيلية، من أجل بناء نحو 250 وحدة استعمارية لصالح مستعمرة عيتصافرايم، الجاثمة على أراضي قلقيلية وسلفيت.

فيما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، ببناء مقاطع من جدار الفصل والتوسع العنصري، فوق أراضي قرية الجلمة شمال شرقي جنين.

وذكر رئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال شرعت ببناء مقاطع من الجدار في الجهتين الشمالية والشرقية من القرية، مشيراً إلى أن هناك تخوفاً من استيلاء الاحتلال على مزيد من الأراضي، وعزلها خلف الجدار.

ارتفاع عدد الشهداء والمعتقلين

واستُشهدت أمس (الثلاثاء)، فلسطينية متأثرةً بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي في مدينة جنين بعد اقتحام الاحتلال المخيم، مما يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 303 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والخميس، انسحب الجيش الإسرائيلي، من مخيم جنين بعد عملية عسكرية استمرت 3 أيام قُتل فيها 12 فلسطينياً وفُجّر 20 منزلاً واعتُقل 700 فلسطيني أُفرج عن غالبيتهم بعد تحقيق استمر لساعات، وفق تصريحات كمال أبو الرب، القائم بأعمال محافظ جنين، للأناضول في حينه.

ويكثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في بلدات ومدن الضفة الغربية، يتخللها دهم واعتقالات للفلسطينيين ومواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى.

وبموازاة ذلك، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت حتى الثلاثاء، 19 ألفاً و667 شهيداً إضافةً إلى 52 ألفاً و586 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.