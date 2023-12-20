سياسة
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الشيخ مشعل الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت
أدى الشيخ مشعل الصباح، الأربعاء، اليمين الدستورية أميراً للكويت، أمام مجلس الأمة. وتعهد في كلمته بالعمل على مواجهة التحديات والأزمات التي تواجهها بلاده.
الشيخ مشعل الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت
الشيخ مشعل الصباح يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي / صورة: AFP
20 ديسمبر 2023

‏أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، اليمين الدستورية أميراً للكويت أمام مجلس الأمة (البرلمان)، خلفاً للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر.

وقال مجلس الأمة عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ألقى "النطق السامي عقب أداء اليمين الدستورية".

وفي 16 ديسمبر/كانون الثاني الجاري، توفي الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح إثر أزمة صحية، وفي اليوم ذاته، نادى مجلس الوزراء بولي العهد الشيخ مشعل أميراً للكويت.

وعقب أداء اليمين الدستورية، قال أمير الكويت في كلمة بثها التليفزيون الحكومي: "ألتقي معكم اليوم في ظل هذه الأجواء الحزينة والظروف الأليمة و الأوقات العصيبة"، وفق ما نقلت وزارة الإعلام عبر حسابها بمنصة "إكس".

وأضاف: "أستذكر بكل معاني الفخر والاعتزاز ما قدمه فقيد الوطن (أمير البلاد الراحل) لشعبه الكريم من إنجازات متميزة لصالح الوطن والمواطنين".

وتابع: "أسجّل أسمى آيات الشكر والتقدير والاعتزاز للشعب الكويتي الوفي، والشكر والتقدير موصول لكل قادة وزعماء الدول الشقيقة والصديقة ولكل من حضر وقدم واجب العزاء ونلتمس العذر لمن لم يحضر".

وقال أمير الكويت: "أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفيّ أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلاد والعباد".

وأضاف: "حذَّرنا في مناسبات كثيرة من أن الأزمات والتحديات والأخطار محيطة بنا"، مؤكداً أن "الحكمة تقتضي منّا إدراك عِظَم وحجم المسؤولية والتمسك بالوحدة الوطنية".

والسبت، أعلنت حكومة الكويت، الحداد على وفاة أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، 40 يوماً، وإغلاق المقرات الرسمية 3 أيام.

كما نعت دول عربية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأعلن بعضها الحداد ما بين 3 و7 أيام وتنكيس الأعلام.

وعقب تأدية أمير البلاد اليمين الدستورية، يُنتظر تعيين ولي العهد الجديد.

ونظام الحكم في الكويت أميري ديمقراطي وراثي دستوري، يستمد شرعيته من الدستور، ويتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الصباح، ولقب الحاكم هو الأمير، ومن بعده يتولى ولي العهد مقاليد الحكم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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