تهيّئ إسرائيل مواطنيها لاحتمال اتخاذ قرارات صعبة تشمل تقديم تنازلات، كإطلاق سراح أسرى فلسطينيين تصنّفهم "خطيرين" الصادرة بحقهم أحكام مشددة جداً، في إطار التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأربعاء: "تناقش إسرائيل مع الوسطاء إطلاق سراح عشرات المحتجزين الإسرائيليين، مع إعطاء الأولوية للنساء اللواتي لم يُطلق سراحهنّ بموجب الصفقة السابقة، والمحتجزين المسنين الذين أُصيبوا في أثناء الأَسْر والمصابين بأمراض مزمنة".

ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي مُطّلع على تفاصيل المفاوضات، لم تسمّه، قوله: "يجب أن يكون الجمهور الإسرائيلي مستعداً لاتخاذ قرارات صعبة وتقديم تنازلات فيما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى الخطيرين".

وفي هذا السياق "اجتمع رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاثنين، في وارسو عاصمة بولندا، بهدف بدء صفقة تبادل جديدة"، وفق الهيئة العبرية.

اتفاق صعب

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول سياسي إسرائيلي لم تسمّه، قوله: "سيكون الأمر أصعب بكثير من صياغة الاتفاق السابق".

وأشارت إلى أن "إسرائيل تدرس جميع الخيارات كجزء من محاولات التوصل إلى اتفاق مع حماس، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء الخطيرين".

من جهتها، نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمّه، قوله: "إسرائيل ستكون على استعداد لقطع شوط طويل لإعادة المحتجزين".

وأضاف المسؤول: "الاتفاق إذا نُفّذ، سيكون صعباً وسيتطلب أثماناً باهظة. لا يزال الطريق طويلاً، لست متأكداً من أنه سينجح. على أي حال، الكرة الآن في ملعب الوسطاء".

كما أشارت القناة 12 العبرية، إلى أن "إسرائيل تعمل على صفقة ستشمل إطلاق سراح ما بين 30 و40 مختطفاً، بمن فيهم النساء وكبار السن والمرضى".

وأضافت: "في المقابل، ستنظر إسرائيل في التحلّي بالمرونة في عدد أيام الراحة (الهدنة الإنسانية)".

وحسب القناة، "على الرغم من استعداد إسرائيل، فإن هذه ليست سوى بداية عملية، ومن غير المعروف ما الذي سيحدث في النهاية، ومع ذلك فمن المتوقع الآن أيام طويلة من المفاوضات".

هدنة لأسبوع

من جهته، نقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن مسؤولَين إسرائيليَّين، لم تسمّهما، أن "إسرائيل تعرض وقف القتال في غزة لمدة أسبوع واحد على الأقل، كجزء من صفقة جديدة لحمل حماس على إطلاق سراح 40 رهينة تحتجزهم الحركة".

وأضاف الموقع: "يقول مسؤولون إسرائيليون إن الاقتراح يُظهر أن إسرائيل مصمِّمة على إعادة إطلاق مفاوضات جادة من أجل إطلاق سراح المزيد من المحتجزين، حتى مع قول حماس إنها لن تستأنف المفاوضات ما دام القتال".

وتابع: "قال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس الموساد دافيد برنياع، قدّم اقتراحاً إسرائيلياً حول كيفية إعادة إطلاق المحادثات حول صفقة جديدة لتأمين إطلاق سراح مجموعة مكوّنة من نحو 40 رهينة".

وأشار الموقع إلى أنه بموجب الاقتراح "ستضم المجموعة النساء المتبقّيات اللاتي تحتجزهن حماس، والرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً وغيرهم من المحتجزين المرضى أو المصابين بجروح خطيرة ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة".

وقال: "كجزء من الاقتراح، قالت إسرائيل إنها ستوافق على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة أسبوع على الأقل، حسبما يقول مسؤولون إسرائيليون. وفي الاتفاق السابق وافقت إسرائيل على وقف هجماتها في غزة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح 80 محتجزاً".

شروط وقف الحرب

موقع "واللا" العبري ذكر أن "إسرائيل اقترحت أيضاً أنها قد تطلق سراح السجناء الفلسطينيين المدانين بارتكاب هجمات أكثر خطورة على إسرائيل من أولئك الذين أُطلق سراحهم في الصفقة السابقة".

وتابع: "يقول مسؤولون إسرائيليون إن هناك العشرات من هؤلاء السجناء الفلسطينيين من كبار السن أو المرضى، ويمكن إطلاق سراحهم كجزء من صفقة إنسانية".

ونقل عن المسؤولين ذاتهم قولهم إن "رئيس وزراء قطر (...) نقل خلال الاجتماع في وارسو، موقف حماس بأنه يتعين على إسرائيل وقف هجماتها قبل بدء أي مفاوضات بشأن المحتجزين".

ووفق الموقع العبري، "ردّ برنياع بأنه إذا أرادت حماس أن تتوقف الحرب فعليها أن تلقي سلاحها وتسلّم قادتها في غزة الذين كانوا مسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب".

لكنّ تصريحات برنياع تصطدم مع توجه حركة حماس، إذ ترفض الحركة التي تقود المفاوضات مع إسرائيل بوساطة قطرية ومصرية، الحديث عن أي صفقة لتبادل الأسرى قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف شامل لإطلاق النار.

مسؤول فلسطيني: الصفقة ستبدأ بكبار السن

رجح رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية قدورة فارس، أن أي صفقة تبادل بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل ستبدأ بإطلاق سراح كبار السن والمرضى.

وقال فارس في حديث للأناضول، إنه "لا مفر أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية إلا القبول بصفقة تبادل أسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية على مبد أ الكل مقابل الكل". وأشار إلى أن أي صفقة تحتاج إلى وقف الحرب لتوفير الاحتياجات اللوجيستية لتنفيذ أي اتفاق.

وأضاف: "ما أعلمه أن الحديث كان في نهاية الجولة الأولى من الصفقة الماضية عن كبار السن فوق 60 عاماً وقد أعددنا قائمة تشمل 120 أسيراً بينهم من اعتقل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وبيّن أن الأسماء تشمل قيادات وازنة بينهم نائل البرغوثي، أقدم أسير، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي في حماس جمال أبو الهيجاء، والأسير المريض وليد دقة.

وقال فارس إنه من المفترض أن تشمل الدفعة الأولى أسرى صفقة شاليط المعاد اعتقالهم. وزاد: "المقاومة ستطرح خلال جولة المفاوضات وقف أو تعليق العمل بقرار الاعتقال الإداري (دون تهمة)".

وأضاف: "هذا الطرح الذي من المتوقع أن ترفضه إسرائيل سيكون امتحاناً أمام الولايات المتحدة وأوروبا التي لطالما طلبت من إسرائيل وقف العمل بالاعتقال الإداري، هل سيجبرون إسرائيل؟ نتوقع أنهم سينخرسون".

وانتهت مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري هدنة إنسانية مؤقتة استمرت أسبوعاً بين إسرائيل وحماس، جرى خلالها تبادل أسرى ومحتجزين بين الطرفين، وإدخال مساعدات إغاثية قليلة، وكميات وقود محدودة إلى القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 19 ألفاً و667 شهيداً، و52 ألفاً و586 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.