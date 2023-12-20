وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجمات الإسرائيلية على فلسطين بأنه مشهد قذر، مؤكداً "أن التاريخ سيحاكم من تسبّبوا فيها وغضّوا الطرف عنها وحاولوا شرعنتها".

جاء ذلك في كلمة خلال فاعلية بالعاصمة أنقرة، الأربعاء، أعرب فيها عن ثقته بأن 2024 سيكون عاماً ينال فيه الظالمون العقاب الذي يستحقونه، وتُضمّد فيه جراح المظلومين.

وقال أردوغان: "عار على الإنسانية بقاء العديد من الدول مكبلة في مواجهة هجمات إسرائيل الوحشية المستندة إلى المجازر والسرقة".

وأضاف: "التاريخ سيحاكم هذا المشهد القذر ومن تسبّبوا فيه وغضّوا الطرف عنه وحاولوا شرعنته".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفاً و667 شهيداً، و52 ألفاً و586 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.

وقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسرت "حماس" نحو 240 بادلت 110 منهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام وانتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري بوساطة قطرية مصرية أمريكية.