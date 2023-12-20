قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، إن "الوقت قد حان لكي يتحدث الأوروبيون بوضوح وبصوت واحد عن الهجمات الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة".

وأضاف سانشيز، في كلمة أمام البرلمان الإسباني: "أدعو الأوروبيين للتحدث بوضوح وبصوت واحد عن الهجمات الوحشية الإسرائيلية على غزة، ليس لأن العالم يراقبنا أو لأن التاريخ سيحكم علينا.. ولكن لأن البشر يعانون".

وأردف أن "أطفال غزة الصغار يعانون ويفقدون حياتهم".

والأسبوع الماضي، طالب رئيس وزراء إسبانيا مع رؤساء وزراء بلجيكا وأيرلندا ومالطا، الاتحاد الأوروبي، باتخاذ الاتحاد موقفاً واضحاً بشأن الأوضاع في غزة.

وطالب رؤساء وزراء الدول الأربع في رسالتهم لرئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، بإدراج جلسة نقاش حول تحديد موقف واضح بشأن الأوضاع في غزة وحلّ الدولتين على جدول أعمال قمة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المصادر الإسبانية أن الرسالة الموقَّعة من رؤساء الدول الأربع في فترة تشهد إتمام إسبانيا رئاستها للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي وتسليمها لبلجيكا نهاية ديسمبر/كانون الأول الحالي.

ورأى قادة الدول الأربع أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار مشترك لضمان وقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بلا عوائق.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الثلاثاء، 19 ألفاً و667 شهيداً إضافةً إلى 52 ألفاً و586 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.