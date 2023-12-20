أعلن برنامج "الأغذية العالمي"، الأربعاء، "إيصال أول قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى قطاع غزة".

وأكدت المنظمة الأممية، في بيان، "إيصال أول قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم".

وأضاف البيان أن "القافلة تتضمن 46 شاحنة تحمل 750 طناً من المساعدات الغذائية المنقذة للحياة".

وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى القطاع منذ بدء تصاعد القتال في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والجمعة، صدّقت إسرائيل بشكل مؤقت على تفريغ الشاحنات في الطرف الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة، بدلاً من إعادتها إلى معبر رفح مع مصر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيابة عن هيئة الأمن القومي، "بموجب الاتفاق للإفراج عن مخطوفينا (في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي)، تعهدت إسرائيل بنقل الأغذية والمعونات الإنسانية من مصر إلى المدنيين في قطاع غزة بحجم 200 شاحنة يومياً".

ويقع معبر كرم أبو سالم في رفح، عند نقطة الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية، وهو مخصص للحركة التجارية بين القطاع وإسرائيل، واستخدم أكثر من مرة بديلاً عن معبر رفح.

جدير بالذكر أن معبر رفح هو الوحيد المفتوح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد الهدنة التي عقدت بين حماس وإسرائيل لمدة 7 أيام وانتهت مطلع الشهر الجاري.

ويعاني قطاع غزة أوضاعاً كارثية غير مسبوقة، وحالة تقترب من المجاعة، بسبب الحصار الإسرائيلي المطبق منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ يمنع دخول الغذاء والماء والوقود، الأمر الذي تسبب في نقص بل غياب حاد لكل المواد الأساسية.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كشف مؤخراً عن أن تسعةً من كل عشرة أشخاص في أنحاء غزة يقضون يوماً كاملاً، ليلاً ونهاراً، من دون أن يأكلوا أي شيء.

ويواصل الاحتلال عدوانه الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ75 على التوالي، مخلفاً مجازر مروّعة بحق المدنيين، وخصوصاً الأطفال والنساء منهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد، جلّهم من النساء والأطفال، بينما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ56 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.