سياسة
3 دقيقة قراءة
منظمة أممية: تسيير أول قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى غزة
أعلن برنامج الأغذية العالمي توجّه أول قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتضمن 46 شاحنة تحمل 750 طناً من المساعدات الغذائية.
منظمة أممية: تسيير أول قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى غزة
جانب من الحياة اليومية في قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية / صورة: AA
20 ديسمبر 2023

أعلن برنامج "الأغذية العالمي"، الأربعاء، "إيصال أول قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى قطاع غزة".

وأكدت المنظمة الأممية، في بيان، "إيصال أول قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم".

وأضاف البيان أن "القافلة تتضمن 46 شاحنة تحمل 750 طناً من المساعدات الغذائية المنقذة للحياة".

وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى القطاع منذ بدء تصاعد القتال في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والجمعة، صدّقت إسرائيل بشكل مؤقت على تفريغ الشاحنات في الطرف الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة، بدلاً من إعادتها إلى معبر رفح مع مصر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيابة عن هيئة الأمن القومي، "بموجب الاتفاق للإفراج عن مخطوفينا (في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي)، تعهدت إسرائيل بنقل الأغذية والمعونات الإنسانية من مصر إلى المدنيين في قطاع غزة بحجم 200 شاحنة يومياً".

ويقع معبر كرم أبو سالم في رفح، عند نقطة الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية، وهو مخصص للحركة التجارية بين القطاع وإسرائيل، واستخدم أكثر من مرة بديلاً عن معبر رفح.

جدير بالذكر أن معبر رفح هو الوحيد المفتوح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد الهدنة التي عقدت بين حماس وإسرائيل لمدة 7 أيام وانتهت مطلع الشهر الجاري.

ويعاني قطاع غزة أوضاعاً كارثية غير مسبوقة، وحالة تقترب من المجاعة، بسبب الحصار الإسرائيلي المطبق منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ يمنع دخول الغذاء والماء والوقود، الأمر الذي تسبب في نقص بل غياب حاد لكل المواد الأساسية.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كشف مؤخراً عن أن تسعةً من كل عشرة أشخاص في أنحاء غزة يقضون يوماً كاملاً، ليلاً ونهاراً، من دون أن يأكلوا أي شيء.

ويواصل الاحتلال عدوانه الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ75 على التوالي، مخلفاً مجازر مروّعة بحق المدنيين، وخصوصاً الأطفال والنساء منهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد، جلّهم من النساء والأطفال، بينما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ56 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us