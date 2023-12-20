سياسة
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حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة
أعلن حزب الله اللبناني استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة المناطق الحدودية جنوب لبنان، وأكد وقوع إصابات بصفوف الجنود الإسرائيليين، بينما ردت إسرائيل باستهداف عدة بلدات حدودية جنوب لبنان بالقذائف المدفعية.
حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة
قصف إسرائيلي على أطراف بلدتين حدوديتين جنوبي لبنان / صورة: AA
20 ديسمبر 2023

أعلن حزب الله اللبناني، الأربعاء، استهداف موقع عسكري إسرائيلي قبالة بلدة حولا الحدودية جنوب لبنان، وأكد وقوع إصابات بصفوف الجنود.

وقال "حزب الله" في بيان إن عناصره "استهدفوا موقع العباد الإسرائيلي ودشمه وتحصيناته (مقابل بلدة) بالأسلحة المناسبة، ‏ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين جنود العدو".

كما أعلن الحزب في بيان “تحقيق إصابات مباشرة” خلال استهدافه بأسلحة ‏صاروخية مرابض مدفعية إسرائيلية في مستوطنة خربة ماعر.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بتعرض أطراف بلدات رامية، وبيت ليف وعيتا الشعب، لقصف مدفعي إسرائيلي.

ولفتت إلى أن إسرائيل "استهدفت بالقذائف المدفعية، منطقة رأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل، ومنطقة رويسة حولا، وأطراف البلدتين جنوب لبنان".

وأشارت إلى أن "أطراف بلدات يارين ومروحين والناقورة وجبل اللبونة، تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي مباشر.

ومنذ ظهر اليوم، أفادت الوكالة باستمرار "تحليق مكثف لطائرات تجسس إسرائيلية، فوق بلدات منطقة النبطية وإقليم التفاح، وعلى علو منخفض.

وفي وقت سابق الأربعاء، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منزلاً في بلدة بليدا الحدودية جنوبي لبنان.

و"تضامناً مع قطاع غزة"، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي "الخط الأزرق" الفاصل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 19 ألفاً و667 شهيداً و52 ألفاً و586 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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