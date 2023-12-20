سياسة
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رغم أنباء عن هدنة محتملة.. نتنياهو يؤكد مواصلة الحرب على غزة "حتى النهاية"
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حكومته ستواصل الحرب في غزة "حتى النهاية"، مشيراً إلى أنها لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها ومنها القضاء على حماس.
رغم أنباء عن هدنة محتملة.. نتنياهو يؤكد مواصلة الحرب على غزة "حتى النهاية"
دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها لقطاع غزة / صورة: AFP
20 ديسمبر 2023

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن حكومته ستواصل الحرب على قطاع غزة "حتى النهاية".

وجاءت تصريحات نتنياهو على وقع تقارير إسرائيلية تتحدث عن إمكانية التوصل إلى هدن إنسانية جديدة في غزة في إطار عمليات تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وقال نتنياهو في بيان: "نواصل الحرب حتى النهاية، الحرب ستستمر حتى القضاء على حماس، حتى تحقيق النصر"، وفق تعبيره.

وأضاف: "من يعتقد أننا سنتوقف واهم ولا علاقة له بالواقع، لن نوقف القتال، إلا بعد أن نحقق جميع الأهداف التي حددناها: القضاء على حماس والإفراج عن مختطفينا وإزالة التهديد الذي تشكله غزة".

وفي إشارة إلى قادة حركة "حماس، اعتبر نتنياهو أن "لديهم خيارين فقط: الاستسلام أو الموت".

وكانت تقارير إسرائيلية أشارت إلى اتصالات لاستكشاف فرص التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية جديدة يتخللها تبادل لإطلاق أسرى إسرائيليين في غزة بمقابل فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري هدنة مؤقتة استمرت أسبوعاً بين إسرائيل و"حماس"، جرى خلالها تبادل أسرى ومحتجزين بين الطرفين، وإدخال مساعدات إغاثية قليلة، وكميات وقود محدودة إلى القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفاً و667 شهيداً، و52 ألفاً و586 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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