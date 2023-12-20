توعد زعيم جماعة الحوثي اليمنية، عبد الملك الحوثي، الأربعاء، باستهداف البوارج الأمريكية، ردّاً على "أي تصعيد بالبحر الأحمر".

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة لزعيم الجماعة اليمنية، تعليقاً على تشكيل الولايات المتحدة تحالفاً بحرياً لمواجهة الجماعة التي تمنع السفن الإسرائيلية من المرور عبر البحر الأحمر.

وقال الحوثي: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي توجه أمريكي للتصعيد، أو ارتكاب حماقة باستهداف بلدنا أو شن حرب عليه".

وهدد بأن "أي تصعيد من هذا النوع سيجعل البوارج وحركة الملاحة الأمريكية هدفاً لصواريخنا وطائراتنا المسيّرة وعملياتنا العسكرية".

واتهم الحوثي "الولايات المتحدة بالعمل على عسكرة البحر الأحمر، بهدف حماية السفن الإسرائيلية والسعي لتوريط دول أخرى معها".

والاثنين، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مبادرة لتشكيل قوات متعددة الجنسيات من 10 دول باسم "حارس الازدهار"، بهدف ردع هجمات جماعة "الحوثي" بالبحر الأحمر وتهديدها لرحلات التجارة البحرية.

ويهدف التحالف، وفق أوستن، إلى "مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف ضمان حرية الملاحة لجميع البلدان وتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين".

ويضم التحالف قوات من 10 دول، هي المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا والبحرين، إلى جانب الولايات المتحدة.

وأشار الحوثي في كلمته، إلى أن "الدول المطلة على البحر الأحمر ستكون متضررة من التدخل الأمريكي"، داعياً إلى "التحرك لمنع هذا التصعيد".

ودعا "الدول التي يسعى الأمريكيون لتوريطها في البحر الأحمر، بألا تضحي بمصالحها وحرية ملاحتها، خدمة للعدو الصهيوني (إسرائيل)".

وشدّد على أن "الشعب اليمني قرر ألا يخنع أو يخضع للولايات المتحدة، وألا يتراجع عن الموقف الأخلاقي والديني في نصرة ومساندة غزة".

وتستهدف الجماعة السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها لدى مرورها بمضيق باب المندب، "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض لحرب متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأعلنت "الحوثي" في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري استهداف سفينة نفط نرويجية لم تستجب للتحذيرات وواصلت الإبحار نحو إسرائيل، بينما أعلنت الوكالة البحرية البريطانية أن السفينة وطاقمها الذين جرى استهدافهم في البحر الأحمر "بخير".

وكان عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة، قد هدد في خطاب متلفز يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، باستهداف سفن إسرائيلية في البحر الأحمر.

ويقع مضيق باب المندب، حيث يتمحور تنفيذ هذه الهجمات، بين شبه الجزيرة العربية وإفريقيا، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويختصر رحلات السفن 14 يوماً في المتوسط، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.