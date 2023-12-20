أثار تبني مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة في فرنسا يعتبر اليمين المتطرف إجراءاته بمنزلة "انتصار آيديولوجي"، أزمة سياسية خطيرة داخل الأغلبية الرئاسية لإيمانويل ماكرون بعد استقالة وزير الصحة.

ووافق البرلمان بعد أشهر من فصول تشريعية سادها التوتر، مساء الثلاثاء بشكل نهائي على قانون الهجرة، ما أدى إلى تشديد شروط استقبال الأجانب في فرنسا، الأمر الذي رحب به اليمين واليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن التي ترى في ذلك "انتصاراً آيديولوجياً".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية الأربعاء أن وزير الصحة أوريليان روسو قدّم استقالته واستُبدل "مؤقتاً" بالوزيرة المنتدبة الحالية المكلفة بالمهن الصحية أنييس فيرمان لو بودو.

وأتت استقالة روسو على خلفية معارضته القانون الذي تبناه البرلمان مساء الثلاثاء، لكن المتحدث شدّد في إيجاز صحافي بعد اجتماع للحكومة أن "لا حركة تمرد وزارية".

وأقرّ البرلمان الفرنسي بصورة نهائية ليل الثلاثاء مشروع القانون المثير للجدل بشأن الهجرة بعدما أيّده في مجلس النواب 349 نائباً وعارضه 186 نائباً من أصل 573 مشاركاً بُعيد إقراره في مجلس الشيوخ. لكن 59 نائباً من الأغلبية صوتوا ضد أو امتنعوا عن التصويت.

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه لقناة BFMTV-RMC إن "الأغلبية تمر بلحظة مؤلمة" مقرة بـ"وجود تجاذبات"، بينما اعتبر أحد مناصري ماكرون دعم اليمين المتطرف بمنزلة "ضربة قاسية" للأغلبية.

وأكدت الحكومة من جهتها أن النص كان سيقر حتى من دون تصويت حزب التجمع الوطني -أي إذا امتنع نوابه عن التصويت- ورحب وزير الداخلية جيرالد دارمانان بتبني نص "قوي وحازم لحماية الفرنسيين ولتسوية أوضاع العمال غير الشرعيين".

ويؤكد المحللون السياسيون كما المعارضة أن مشروع القانون لما كان أقرّ إذا صوت نواب حزب التجمع الوطني ضده.

وصرحت رئيسة الوزراء أليزابيت بورن صباح الأربعاء لفرانس إنتر "أنا شخص إنساني للغاية. وحرصت على أن يحترم النص قيمنا".

وبعد الانتقادات سعت رئيسة الوزراء جاهدة للتأكيد أن لا "أزمة داخل أغلبيتها رغم أن عدة وزراء من "الجناح اليساري" لأنصار ماكرون هددوا بالاستقالة إذا جرى تبني النص.

"تدنيس الجمهورية"

وبعد إعادة انتخابه عام 2022 وهزيمة مارين لوبن مع وعود بعرقلة اليمين المتطرف، سيتعين على الرئيس الرد على انتقادات الذين يتهمونه بتدمير الجبهة الجمهورية.

وكتبت صحيفة لوفيغارو (يمين) في افتتاحيتها الأربعاء أن "هذه القصة ستترك آثاراً عميقة".

من جهتها عنونت صحيفة "ليبيراسيون" اليسارية "الإهانة الجمهورية" في حين كتبت "لومانيتي" الشيوعية أنه جرى "تدنيس الجمهورية".

وانتقدت المعارضة اليسارية النص، واتهم رئيس النواب الاشتراكيين بوريس فالو الحكومة بـ"الاستسلام لأكثر الأفكار فساداً". وندد زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون بـ"نصر مقزز".

وملف الهجرة الذي يطرح باستمرار في فرنسا كما في دول أوروبية أخرى يسبب خلافات عميقة داخل الطبقة السياسية. وكان إصلاح مثير للجدل حول هذا الموضوع سمح بالتوصل إلى اتفاق الأربعاء في بروكسل.

وفي فرنسا 5,1 مليون أجنبي يقيمون وفقاً لوضع قانوني، بما يمثّل 7,6% من السكان. وتستقبل البلاد أكثر من نصف مليون لاجئ. وتقدّر السلطات أن ما بين 600 ألف إلى 700 ألف مهاجر غير نظامي يقيمون في البلاد.