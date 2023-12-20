أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي وبحث معه آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بحث الزعيمان الهجمات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد أردوغان خلال الاتصال "أهمية مواصلة الدول الإسلامية، في أجواء من الوحدة والجهود التي بدأت لضمان وقف إطلاق نار دائم بغزة".

وأعرب عن تمنياته بالنجاح للسيسي الذي أعيد انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية.

كما عبر عن أمله في أن تعود الفترة الجديدة بالخير على العلاقات التركية المصرية.

والاثنين، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بولاية جديدة تمتد إلى عام 2030، بعد حصوله على 89.6 بالمئة من أصوات الناخبين الصحيحة.