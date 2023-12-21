قال مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة، الأربعاء، إن الحرب الإسرائيلية "خلّفت 26 ألفاً و700 شهيد ومفقود" خلال 75 يوماً.

جاء ذلك في بيان صدر عن الإعلام الحكومي بغزة في اليوم الخامس والسبعين من بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وورد في البيان: "75 يوماً مرت، وقد ارتكب خلالها جيش الاحتلال (الإسرائيلي) 1700 مجزرة، راح ضحيتها 26 ألفاً و700 شهيد ومفقود، بينهم 20 ألف شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات، منهم 8000 طفل و6200 امرأة و310 من الأطقم الطبية و35 من الدفاع المدني و97 من الصحفيين".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن "إجمالي الوحدات (السكنية) التي دمرها الاحتلال في القطاع بين الدمار الكلي والجزئي يبلغ نحو 308 آلاف وحدة".

وأضاف المكتب في بيانه أن إسرائيل دمرت "114 مسجداً بشكل كلي، و200 مسجد بشكل جزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس".

وتابع: "كما دمر الاحتلال خلال حربه الوحشية 126 مقرّاً حكوميّاً، و90 مدرسة وجامعة خرجت من الخدمة بشكل تام، فيما تضررت بشكل جزئي نحو 283 مدرسة وجامعة".

وعلى صعيد المستشفيات، قال المكتب الإعلامي، في بيانه، إن الجيش الإسرائيلي استهدف أكثر من 23 مستشفى وأخرجها من الخدمة، إلى جانب نحو 53 مركزاً صحيّاً".

وذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف، منذ بداية الحرب، نحو 102 سيارة إسعاف، ما أدى إلى تضررها بشكل كامل.

من جانب آخر، قال المكتب إن سكان القطاع، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، من بينهم أكثر من 1.8 مليون نازح، باتوا "يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة وغير مسبوقة، ويعانون معاناة بالغة في توفير الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب".

وحمّل "المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية التي يشنُّها الجيش الإسرائيلي، وعن المأساة التي لحقت بالقطاع على جميع الأصعدة".

وطالب بضرورة "فتح معبر رفح وجميع معابر القطاع على مدار الساعة، وإدخال ألف شاحنة يوميّاً من المساعدات الحقيقية، ونحو مليون لتر من الوقود، فضلاً عن إدخال معدات الإغاثة والطوارئ".

وقال عن ذلك: "المساعدات التي تدخل القطاع لا تلبي نحو 2% من احتياجات سكانه الهائلة في ظل هذه الحرب الوحشية".

كما ناشد الدول العربية والإسلامية إدخال "مستشفيات ميدانية مجهزة طبيّاً، لإنقاذ حياة عشرات الآلاف من الجرحى والمرضى، وتحويل آلاف منهم من أصحاب الإصابات الخطيرة لتلقي العلاج بالخارج".

أطفال غزة محرومون من المياه

بدورها، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" من أن الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة لا يحصلون على 90% من استهلاكهم الطبيعي للمياه.

وقالت يونيسيف، في بيان، إن "خدمات المياه والصرف الصحي في غزة على وشك الانهيار، بينما أصبح تفشي الأمراض على نطاق واسع يلوح في الأفق".

ووفقًا لتقديرات يونيسيف، لا يحصل الأطفال النازحون حديثاً جنوب قطاع غزة إلا على 2 لتر من الماء يوميّاً بحد أقصى، وهو أقل بكثير من المتطلبات الموصَى بها للبقاء على قيد الحياة.

وأكدت أنه وفقاً لمعايير الإغاثة الإنسانية، يبلغ الحد الأدنى لكمية المياه اللازمة في حالات الطوارئ 15 لتراً، بما في ذلك مياه الشرب والغسل والطهي، والحد الأدنى المقدر للبقاء على قيد الحياة، فقط هو 3 لترات في اليوم.

وذكرت أن مئات الآلاف من النازحين، ويقدر أن نصفهم من الأطفال، وصلوا إلى مدينة رفح منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول، وهم في "حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمأوى والأدوية والحماية".

وأوضحت أنه مع استمرار ارتفاع الطلب، أصبحت أنظمة المياه والصرف الصحي في المدينة بحالة حرجة للغاية، وأن استئناف الأعمال العدائية إلى جانب الافتقار إلى إمدادات الكهرباء ونقص الوقود وتقييد الوصول وأضرار البنية التحتية يعني أن ما لا يقل عن 50% من مرافق المياه والصرف الصحي قد تضررت أو دُمرت.

وشدّدت على أن تأثير ذلك في الأطفال يكون مأساويّاً بشكل خاص، لأن الأطفال هم أيضاً أكثر عرضة للجفاف والإسهال والأمراض وسوء التغذية، وكلها يمكن أن تتفاقم لتشكل تهديداً لبقائهم على قيد الحياة.

وأضافت: "تزداد المخاوف بشأن الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال المزمن بشكل خاص، نظراً لنقص المياه الصالحة للشرب، خصوصاً بعد هطول الأمطار والفيضانات هذا الأسبوع".

"وسجل المسؤولون بالفعل نحو 20 ضعف المتوسط الشهري لحالات الإسهال المبلّغ عنها بين الأطفال دون سن الخامسة، بالإضافة إلى زيادات في حالات الإصابة بالجَرَب والقمّل وجدري الماء والطفح الجلدي وأكثر من 160 ألف حالة من التهابات الجهاز التنفسي الحادة"، وفق البيان.

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسيف، إن "الحصول على كميات كافية من المياه النظيفة مسألة حياة أو موت، والأطفال في غزة بالكاد لديهم قطرة واحدة للشرب".

وتابعت: "يضطر الأطفال وأسرهم إلى استخدام المياه من مصادر غير آمنة شديدة الملوحة أو التلوث، دون مياه صالحة للشرب سيموت عدد أكبر من الأطفال بسبب الحرمان والمرض في الأيام المقبلة".

وفي مراكز الإيواء في جميع أنحاء القطاع، تنتظر طوابير طويلة من النساء والأطفال المنهكين استخدام مرحاض واحد لكل 700 شخص في المتوسط، مما يدفع الناس إلى اللجوء إلى استراتيجيات التكيف الأخرى، مثل استخدام الدّلاء، أو التغوط في العراء، حسب المنظمة الأممية.

وتابع البيان: "كما أن أماكن الاستحمام أصبحت أقل توفراً، مما أدى إلى انخفاض خيارات النظافة إلى حد شبه معدوم، مما يؤثر بشكل خاص في النساء والفتيات. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة انتشار المرض".

انقطاع "سابع" للاتصالات

وفي السياق، أعلنت "شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال"، الأربعاء، عن انقطاع كامل لخدمات الاتصال والإنترنت عن قطاع غزة، في قطع هو السابع الذي تتعرض له الشركة منذ اندلاع الحرب.

وذكرت "الاتصالات الفلسطينية وجوال" في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".

وفي المرات الست الماضية التي تعرض فيها قطاع غزة لقطع الخدمات، كان الاتصال الثابت والخليوي والإنترنت ينقطع لعدة ساعات، فيما استمر أطول قطع لمدة 4 أيام متواصلة، بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي بيان آخر، أعلنت شركة "أوريدو فلسطين" انقطاع خدمات الاتصالات عن جنوب ووسط قطاع غزة، وبقاء الخدمة متقطعة عن الشمال، وهو القطع السابع كذلك الذي تتعرض له خدمات الشركة منذ بدء الحرب.

وقف “إطلاق نار إنساني”

على جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن واشنطن تعمل على "التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني" بقطاع غزة على غرار الهدنات السابقة.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام، أن بلاده "ترحب وتعمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة على غرار التوقف السابق، الذي أسهم في تحرير عديد من الأسرى".

وتابع أن "الولايات المتحدة وإسرائيل والعالم بأسره يرحبون بهذه الخطوة بهدف تحرير مزيد من الأسرى".