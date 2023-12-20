أعلنت "كتائب القسام"، الأربعاء، أنها قتلت 25 جنديّاً إسرائيليّاً وأصابت عشرات بجراح متفاوتة، خلال آخر 72 ساعة.

وقال متحدث "كتائب القسام"، أبو عبيدة، في بيان، إن مقاتليهم: "أكدوا قتل 25 جنديّاً وإصابة عشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة خلال آخر 72 ساعة".

وأوضح البيان أن عناصر "القسام" دمروا "نحو 41 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي أو جزئي".

وذكر أنهم "استهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد، واشتبكوا معهم من مسافة صفر، فيما جرى استهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم".

واستكمل: "كما جرى تفخيخ نفقين ومنزل وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة إلى عملية قنص استهدفت أحد الجنود".

وذكر البيان أن عناصر "القسام" قصفت "مقرات وغرف القيادة الميدانية والتجمعات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كل محاور القتال في قطاع غزة".

وأشار إلى إطلاق "رشقة صاروخية باتجاه مدينة تل أبيب، ووابل من الصواريخ تجاه مغتصبة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.