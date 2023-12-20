سياسة
1 دقيقة قراءة
الرئيس التركي يبحث هاتفيّاً مع نظيره الصربي العلاقات الثنائية وقضايا أخرى
أفاد بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، العلاقات بين بلديهما وقضايا عالمية وإقليمية.
الرئيس التركي يبحث هاتفيّاً مع نظيره الصربي العلاقات الثنائية وقضايا أخرى
أردوغان هنّأ فوتشيتش بفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد في صربيا / صورة: AA
20 ديسمبر 2023

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، العلاقات بين بلديهما وقضايا عالمية وإقليمية.

وخلال اتصال هاتفي جرى بينهما الأربعاء، هنّأ أردوغان فوتشيتش بفوز حزبه (التقدمي الصربي) في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد.

وحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فإن أردوغان وفوتشيتش بحثا خلال الاتصال العلاقات التركية-الصربية وقضايا عالمية وإقليمية.

وقال الرئيس أردوغان إن "العلاقات القوية والتعاون بين البلدين سيستمران في التطور خلال المرحلة الجديدة"، وفق البيان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us