بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، العلاقات بين بلديهما وقضايا عالمية وإقليمية.

وخلال اتصال هاتفي جرى بينهما الأربعاء، هنّأ أردوغان فوتشيتش بفوز حزبه (التقدمي الصربي) في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد.

وحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فإن أردوغان وفوتشيتش بحثا خلال الاتصال العلاقات التركية-الصربية وقضايا عالمية وإقليمية.

وقال الرئيس أردوغان إن "العلاقات القوية والتعاون بين البلدين سيستمران في التطور خلال المرحلة الجديدة"، وفق البيان.