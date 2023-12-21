سياسة
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إسرائيل تعلن استهداف مواقع عسكرية بسوريا ومقراً عملياتياً لحزب الله بلبنان
استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي موقعاً عسكرياً لجيش النظام السوري رداً على قذائف صاروخية قال إنها أُطلقت من سوريا، كما أعلن استهداف مقراً عملياتياً لجماعة حزب الله في لبنان.
إسرائيل تعلن استهداف مواقع عسكرية بسوريا ومقراً عملياتياً لحزب الله بلبنان
إسرائيل تهاجم موقعاً عسكرياً في سوريا رداً على إطلاق 4 قذائف صاروخية / صورة: AFP
21 ديسمبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه قصف موقعاً عسكرياً يتبع لجيش النظام السوري ومناطق أخرى، رداً على "إطلاق 4 قذائف صاروخية من سوريا واجتيازها أراضي بلاده".

وقال الجيش في تغريدة على منصة إكس: "في أعقاب التنبيهات التي جرى تفعيلها في منطقة هضبة الجولان، رُصدت أربع عمليات إطلاق قذائف من الأراضي السورية واجتازت إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار بالإضافة إلى موقع عسكري للجيش السوري"، دون تحديد المواقع.

ولم يصدر عن جيش النظام السوري تعقيب فوري على ما أورده الجيش الإسرائيلي في بيانه.

من جهة أخرى، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه رصد عدداً من المسلحين "الذين اقتربوا من السياج الحدودي من الأراضي اللبنانية على طول الحدود في منطقة المطلة، وأطلق النار باتجاههم ورُصدت إصابات".

استهداف مواقع لحزب الله

وفي حادث آخر، قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء: "شنت طائرات مقاتلة من سلاح الجو مؤخراً غارة على مقر عملياتي لمنظمة حزب الله في لبنان"، دون تحديد الموقع.

و"تضامناً مع قطاع غزة"، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي "الخط الأزرق" الفاصل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الأربعاء 26 ألف شهيد ومفقود، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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