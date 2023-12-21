طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تل أبيب بفتح تحقيق فوري في تقارير تتحدث عن إعدام جيش الاحتلال 11 فلسطينياً أعزل أمام عائلاتهم في قطاع غزة.

ونشرت المفوضية السامية، الأربعاء، تقريراً يتضمن نتائج تفيد بأن الجنود الإسرائيليين قتلوا عمداً 11 فلسطينياً أعزل أمام عائلاتهم في حي الرمال بمدينة غزة.

وأشار التقرير إلى أنه جرى الحصول على هذه المعلومات في أعقاب مزاعم سابقة بأن القوات الإسرائيلية استهدفت مدنيين وقتلتهم عمداً.

وشددت المفوضية على أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية أن تبدأ على الفور تحقيقاً مستقلاً وشاملاً وفعالاً في هذه الادعاءات.

وكشفت روايات مروعة عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منزل عائلة بحي الرمال، مساء الثلاثاء، وأطلقت النار المباشر تجاه الشبان داخل المنزل، دون أي مبرر، ودون أي مقاومة منهم، وجمع الجنود النساء في إحدى الغرف ثم ألقوا تجاههن عدداً من القذائف، ما أدى إلى إصابات بصفوفهن، وفق بيان للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت حتى مساء الأربعاء 26 ألف شهيد ومفقود معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.