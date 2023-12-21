سياسة
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إسرائيل.. تحقيق في استشهاد أسير فلسطيني ضرباً على يد سجانين
تحقق مصلحة السجون الإسرائيلية في ملابسات استشهاد أسير فلسطيني في السجن إثر ضربه من 19 سجاناً بسجن كتسيعوت، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
إسرائيل.. تحقيق في استشهاد أسير فلسطيني ضرباً على يد سجانين
استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال على يد سجّانين / صورة: AFP
21 ديسمبر 2023

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الخميس، إن "مصلحة السجون تحقق في ملابسات وفاة السجين ثائر أبو عصب (38 عاماً) من مدينة قلقيلية (شمالي الضفة) الذي توفي بسجن كتسيعوت بالنقب (جنوب) وذلك بعد يوم واحد من تعرضه للضرب المبرح على يد 19 سجاناً قبل أسابيع".

وذكرت الهيئة أن "مصلحة السجون أبعدت المشتبه فيهم عن عملهم، فيما يخضع بعضهم للحبس المنزلي".

ومساء الأربعاء، قالت القناة 12 العبرية في تقريرها إن "وحدة التحقيق مع السجانين فتحت تحقيقاً مع 14 متهماً، بعضهم يُشتبه في ضربهم الأسير والتسبب بوفاته، وبعضهم يُشتبه في تورطهم بحادثة العنف".

وذكرت أن الأسير المذكور هو ناشط في حركة فتح، يبلغ 38 عاماً، من سكان الضفة الغربية، وكان في زنزانة 8 رفقة سجناء أمنيين آخرين.

وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع قبل نحو شهر.

وقالت: "حسب الشكوك الأولية، قبل نحو شهر، ضرب الحراس السجين الأمني ​​في إحدى زنازين السجن بالعصيّ، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة".

وأشارت إلى أن محكمة إ سرائيلية كانت قد قضت بسجن الأسير، الذي لم تذكر اسمه، بالسجن المؤبد قضى منه 18 عاماً في السجن.

وأضافت: "جرى تقديم العلاج للأسير ولكن بعد سلسلة من الفحوصات، لم يبقَ سوى تحديد وفاته".

وتابعت: "استجوب المشتبه بهم الـ14 مع تحذيرهم، ثم أُطلق سراحهم ومُنحوا إجازة حتى إشعار آخر".

كانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، قد أعلنا في 19 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، "اغتيال الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عاماً) من محافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، في سجن النقب الصحراوي".

وأشارت إلى أنه معتقل منذ 27 مايو/أيار 2005، ومحكوم بالسّجن لمدة 25 عاماً.

وذكرت آنذاك أنه الأسير السادس "الذي يغتاله الاحتلال في سجونه، بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي" وهو يوم بداية الحرب على غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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