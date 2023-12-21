تتواصل الغارات الإسرائيلية على المعابر الفلسطينية ومناطق عديدة في قطاع غزة لليوم 76، مخلّفة مئات الشهداء والجرحى وانهياراً تاماً للقطاع الصحي، في الوقت الذي يواجه فيه التوغل البرّي في القطاع مقاومة عنيفة من فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة، في بيان مقتضب، إن "مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة عدم توافر الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي".

وأشار القدرة إلى "خروج مستشفيات مدينة غزة ومناطق شمالي القطاع عن الخدمة".

والثلاثاء، عادت القوات الإسرائيلية واستهدفت مجمع الشفاء الطبي وسيارة مدنية أمام بوابته كانت تنقل أحد الجرحى، ما أدى إلى "استشهاد 28 شخصاً وإصابة العشرات خلال 6 ساعات"، حسب بيان سابق للوزارة الفلسطينية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الخميس انقطاع الاتصال مع مركز إسعاف جباليا شمال قطاع غزة، بعد اقتحامه من الجيش الإسرائيلي.

وأكدت الجمعية في بيان "اعتقال كل الطواقم والمسعفين، إذ اقتادهم الجيش إلى جهة مجهولة، ولا تزال النساء محاصرات وحدهن داخل المركز".

وإلى جانب اقتحام وتدمير مستشفيات شمالي قطاع غزة، تستهدف المدفعية والطائرات الإسرائيلية مستشفيات في جنوبي القطاع، كان آخرها مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ما أدى إلى إنهاك المنظومة الصحية في القطاع.

بدورها أكدت منظمة الصحة العالمية أن شمال غزة أصبح تماماً بلا مستشفيات قادرة على العمل في ظل نقص الوقود والأطقم الطبية والإمدادات الصحية.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة ريتشارد بيبركورن إن المستشفى الأهلي كان الأخير القادر على العمل، لكنه أصبح يعمل الآن بالحد الأدنى.

تدمير وقصف لكل القطاع

ودمر الجيش الإسرائيلي الخميس مربعاً سكنياً بشكل شبه كامل في حي الرمال بمدينة غزة يضم مئات الشقق السكنية وعشرات المباني ومجموعة من المؤسسات التابعة لحركة "حماس" وللحكومة في غزة.

ويقطن بالمنطقة الحيوية المدمرة المعروفة باسم "مربع مسجد فلسطين" نحو 30 ألف نسمة، وكشفت مصادر محلية أن "أصوات انفجارات عنيفة دوّت في المكان المستهدف بينما انبعثت الأدخنة السوداء الكثيفة".

ومن بين المؤسسات الموجودة بالمنطقة مكتب رئيس الحركة بالقطاع يحيى السنوار، ومكتب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ومقر المجلس الأعلى للقضاء.

وقصف الجيش الإسرائيلي الخميس معبر "كرم أبو سالم" التجاري جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص بينهم مدير المعبر.

وقال مصدر طبي إن "قصفاً إسرائيلياً استهدف معبر كرم أبو سالم، أسفر عن استشهاد 3 مواطنين بينهم مدير المعبر غسان غبن".

ويقع معبر كرم أبو سالم في رفح، عند نقطة الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية، وهو مخصص للحركة التجارية بين القطاع وإسرائيل، واستخدم أكثر من مرة بديلاً عن معبر رفح الحدودي مع مصر.

من جانبه قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قصفاً إسرائيلياً استهدف محيط مبنى مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى استشهاد 4 فلسطينيين، بينهم مدير معبر كرم أبو سالم، جرّاء استهداف طيران الاحتلال مرافق المعبر في أثناء العمل.

وجاء ذلك بعد استهداف إسرائيلي قرب معبر رفح أسفر عن سقوط جرحى.

في خان يونس جنوبي القطاع استُشهد 24 فلسطينياً على الأقل وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف، مساء الأربعاء، منازل ومناطق قرب المستشفى الأوروبي تؤوي عدداً من النازحين، ما رفع عدد الشهداء في المحافظة إلى 55 خلال يوم واحد.

كما استهدف قصف مدفعي أيضاً المناطق الشرقية لخان يونس، بالإضافة إلى عدد من المناطق وسط قطاع غزة.

وفي جباليا شمال القطاع أطلق طيران الاحتلال الإسرائيلي قنابل الفسفور المحرّم دولياً على سوق المخيم ومحيطه.

كما أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال التي تحاصر بلدة ومخيم جباليا اقتحمت منازل مدنيين وأخلتها قسراً تحت التهديد، قبل أن تشعل النيران في عدة منازل.

وصباح اليوم (الخميس) دفن المواطنون في بلدة جباليا جثامين 30 شهيداً هوياتهم مجهولة، في المقبرة القديمة.

كان أكثر من 40 شخصاً قد استُشهدوا وأُصيب العشرات في قصف نفّذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتَي خان يونس ورفح.

وقالت مصادر محلية إنّ 32 شهيداً وصلوا إلى مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وإن 4 شهداء بينهم أطفال ارتقوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس.

وأضافت أن 10 شهداء على الأقل ارتقوا إثر قصف طيران الاحتلال مسجد علي بن أبي طالب في محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما أُصيب عدد من الصحفيين إثر غارات الاحتلال على محيط المستشفى.

محاصرة الهلال الأحمر

ولليوم الثاني تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي محاصرة مبنى تابع للهلال الأحمر في جباليا، داخله مسعفون وجرحى.

كان الهلال الأحمر قد أكد أمس (الأربعاء) أن قوات الاحتلال تحاصر مركز إسعاف تابعاً له في جباليا، مشيراً إلى تواصل القصف المدفعي في محيط المركز وسماع انفجارات، في حين يعتلي قناصة الاحتلال أسطح المباني المحيطة، "الأمر الذي يهدد سلامة 127 شخصاً من المسعفين والمتطوعين وعائلاتهم من النازحين".

ويستمر انقطاع خدمات الاتصال الثابت والإنترنت وخدمة المكالمات الخلوية عن أجزاء واسعة من قطاع غزة.

وهي المرة السابعة التي تنقطع فيها الاتصالات عن القطاع خلال الحرب. وفي المرات الست الماضية التي تعرَّض فيها القطاع لقطع الخدمات كان الاتصال الثابت والخلوي والإنترنت ينقطع لعدة ساعات، بينما استمر أطول قطع لمدة 4 أيام متواصلة بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

زعم السيطرة على "الشجاعية"

على صعيد آخر، زعم الجيش الإسرائيلي الخميس "بسط السيطرة العملياتية" على حي الشجاعية شمال قطاع غزة، واستكمال مرحلة ما يطلق عليها تفكيك القدرات الأساسية لحماس فيه، من دون أن يصدر تعقيب فوري من الحركة.

وقال في بيان نشرته الإذاعة الرسمية للجيش: إن "الفرقة 36.. أكملت مرحلة تفكيك القدرات الأساسية لحماس في الشجاعية، بالإضافة إلى تحقيق سيطرة عملياتية على الحي".

وأضاف أن قواته "أكملت السيطرة على حي الشجاعية، وستواصل السيطرة على شمالي غزة، وتنفيذ استهدافات حسب الحاجة"، وفق زعمه.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات "تعمل في الشجاعية على إقامة منطقة عازلة تصل إلى عمق 1.5 كيلومتر من السياج الحدودي".

معارك ضارية

في الأثناء أفادت مصادر محلية بوقوع معارك ضارية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في شمالي وجنوبي القطاع، وسط حديث في الأوساط الإسرائيلية عن ملامح صفقة تقترحها تل أبيب لتبادل الأسرى وإعلان تهدئة تتضمن انسحاباً جزئياً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود، بينهم ضابط من سلاح المدرعات، بجراح خطيرة في معارك خان يونس بقطاع غزة.

كما أقر الجيش، صباح اليوم، بمقتل ضابطين وجندي في معارك جنوبي القطاع.

كما تجدّدت الاشتباكات صباح اليوم أيضاً في محيط موقع الإدارة التابعة لكتائب القسام شرقي جباليا، شمالي القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت حتى مساء الأربعاء 26 ألف شهيد ومفقود معظمهم أطفال ونساء، كما خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.