قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب باسل وجيه المحتسب (28 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب بلدة سعير، شمالي الخليل. كما استُشهد طفل، وأُصيب 11 آخرون، بينهم اثنان بالرأس والصدر، وُصفت إصابتهما بالخطيرة، مساء الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان، غربيّ بيت لحم.

وشيَّع فلسطينيون في محافظة بيت لحم، الخميس، جثمان الشهيد الطفل محمود محمد الزعول (16 عاماً) إلى مثواه الأخير في قرية حوسان، غربيّ بيت لحم.

واقتحمت قوة من مشاة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، بلدة يعبد جنوب غربي جنين، فيما تصدى مقاومون فلسطينيون للقوات الإسرائيلية، وألقوا عليها عبوات محلية الصنع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال أيضاً بلدة بيت أُمّر، شمالي الخليل، وعتيل في قضاء طولكرم. ونشرت منصات محلية مشاهد لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، في الضفة الغربية.

وأُصيب فلسطينيون آخرون في مواجهات مع الاحتلال قرب جنين وطوباس ونابلس في الضفة الغربية.

اقتحام الأقصى

اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم (الخميس)، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوساً تلمودية.

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المواطنين من الدخول إلى البلدة القديمة، أو الدخول إلى المسجد الأقصى، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين بشكل لافت.

انتهاكات بحق الأسرى

وارتفعت حصيلة الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال إلى 4655، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعقب اعتقال 25 شخصاً، الخميس، وفقاً لبيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (رسمية)، ونادي الأسير الفلسطيني (خاص).

وحمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحية الخطيرة التي خرج بها الليلة الماضية المعتقل فاروق أحمد الخطيب (30 عاماً) من بلدة أبو شخيدم شمال غربي رام الله.

ولفت نادي الأسير في بيان صادر عنه، الخميس، إلى أن الخطيب تعرض لجريمة خلال اعتقاله الأخير الذي أمضى فيه أربعة أشهر رهن الاعتقال الإداري، وأُفرج عنه قبل انتهاء فترة اعتقاله بشهرين.

وأشار النادي حسب عائلة المعتقل الخطيب، إلى أن نجلها لم يكن يعاني أي أمراض مزمنة قبل اعتقاله، فقط كان يعاني تسارعاً في دقات القلب، نتجت عن اعتقاله الأول الذي امتد أربع سنوات، وأُفرج عنه قبل اعتقاله الأخير بشهرين.

وأوضح أن الخطيب تعرض للاعتداء بالضرب المبرح من قوات (النحشون) خلال نقله من سجن (عوفر) إلى (معبار الرملة)، وامتدت هذه الجريمة لاحقاً باستمرار اعتقاله إدارياً رغم استمرار تفاقم وضعه الصحي الخطير جراء الجريمة الطبية التي نُفذت بحقه، إلى جانب جريمة الاعتداء عليه، التي أوصلته إلى هذه المرحلة الخطيرة.

وأشار إلى أنه على مدار الفترة الماضية، احتُجز الخطيب في سجن (نفحة) بعد نقله من سجن (عوفر)، وكانت الفترة الأطول من احتجازه فيه، إلى أن نُقل أخيراً إلى (عيادة سجن الرملة)، ثم إلى مستشفى (سوروكا)، وجرى الإفراج عنه الليلة الماضية، عبر حاجز نعلين العسكري.

وبيَّن نادي الأسير، أنه كان من المفترض أن يزور المعتقل الخطيب اليوم (الخميس)، أحد المحامين بعد عدة مطالبات جرت، إذ تواجه الطواقم القانونية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، عراقيل كبيرة في تنفيذ زيارات للمعتقلين في سجون الاحتلال.

وشدد على أن حالة المعتقل الخطيب، ليست الحالة الوحيدة لمعتقلين خرجوا من سجون الاحتلال وهم في حالة صحية خطيرة وصعبة، فعلى مدار عقود، ارتقى الكثير من المعتقلين المرضى بعد الإفراج عنهم بفترات وجيزة جراء الجرائم الطبية الممنهجة التي ارتُكبت بحقهم.

وحذّر نادي الأسير من المخاطر التي تهدد مصير المئات من المعتقلين استناداً إلى عدة حقائق نقلها معتقلون محررون، بالإضافة إلى الطواقم القانونية التي تمكنت من تنفيذ زيارات محدودة للمعتقلين، تؤكد المستوى الخطير والمروع لحجم هذه الجرائم.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت تقارير عبرية عن أن مصلحة السجون الإسرائيلية تحقق في ضرب سجانين أسيراً فلسطينياً حتى الموت في سجن "كتسيعوت" الصحراوي بالنقب (جنوب).

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الخميس، إن "مصلحة السجون تحقق في ملابسات وفاة السجين ثائر أبو عصب (38 عاماً) من مدينة قلقيلية (شمالي الضفة) الذي توفي بسجن كتسيعوت بالنقب (جنوب) وذلك بعد يوم واحد من تعرضه للضرب المبرح على يد 19 سجاناً قبل أسابيع".