قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن واشنطن تعمل على التوصل "لوقف إطلاق نار إنساني" بقطاع غزة على غرار الهدن السابقة.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام أن بلاده "ترحب وتعمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة على غرار التوقف السابق، الذي ساهم بتحرير الكثير من الأسرى".

وأردف أن "الولايات المتحدة وإسرائيل والعالم بأسره يرحبون بهذه الخطوة بهدف تحرير مزيد من الأسرى".

وحول تفاقم الصراع في غزة، قال وزير الخارجية الأمريكي إنه "بحاجة إلى التحرك، والانتقال إلى مرحلة أقل حدة".

وأضاف بلينكن: "نتوقع ونريد أن نرى تحولاً إلى عمليات عسكرية إسرائيلية أكثر استهدافاً، مع عدد أقل من القوات التي تركز حقاً على التعامل مع قيادة حركة حماس الفلسطينية".

ولفت إلى أنه "عندما يحدث ذلك، ستشهد العمليات انخفاضاً كبيراً في الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة".

وقال: "ما زلنا نعتقد أن إسرائيل ليست مضطرة للاختيار بين إزالة تهديد حماس وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين".

وأشار بلينكن إلى أن بلاده "أكثر تصميماً من أي وقت مضى على ضمان أن تأتي من هذه المأساة المروعة لحظة من الإمكانية للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة للعيش بسلام وأمن دائمين"، على حد تعبيره.

وفي معرض تعليقه على القضايا العالقة بقرار مجلس الأمن حول غزة، أوضح: "نواصل الانخراط بشكل مكثف وبنّاء مع عدد من الدول لمحاولة حلها".

واستطرد أن "الغرض من القرار، كما ذكرت الدول التي طرحته، هو تسهيل المساعدة الإنسانية التي تدخل إلى غزة والمساعدة على توسيعها، ونحن نؤيد ذلك بالكامل".

وأردف: "نحن منخرطون، كما قلت، بحسن نية مع الدول الأخرى، وآمل أن نتمكن من الوصول إلى مكان جيد".

وفي وقت سابق أمس، تقرر تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للتصويت على مشروع قرار لإنهاء الصراع في قطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية، بسبب عدم توصل الدول الأعضاء إلى اتفاق حوله، للمرة الثالثة على التوالي.

وسابقاً، أفادت مصادر في الأمم المتحدة بأن الدول الأعضاء لم تتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع القرار حول غزة الذي طرحته الإمارات.

وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تطالب بإجراء تعديل على عبارة "إنهاء الاشتباكات" الواردة في نص مشروع القرار.​​​​​​​

جهود مصرية لعقد هدنة جديدة

في سياق متصل قال مصدر مطلع بمصر إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أجرى أمس (الأربعاء)، خلال زيارته القاهرة محادثات مع مسؤولين مصريين بخصوص عقد هدنة جديدة في قطاع غزة.

وقال مصدر مطّلع على المفاوضات إن المبعوثين يركزون في مناقشاتهم على تحديد المحتجزين الذين يمكن إطلاق سراحهم في حال إبرام هدنة جديدة وكذلك الأسرى الفلسطينيين الذين قد تفرج إسرائيل عنهم في المقابل.

وكان طاهر النونو، المستشار الإعلامي لهنية، قد قال في تصريحات، في القاهرة، إن حماس ليست مستعدة لمناقشة إطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين حتى تُنهي إسرائيل حملتها العسكرية في غزة ويزيد حجم المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وأضاف: "قضية الأسرى يمكن التفاوض حولها بعد هذين الأمرين. لا نستطيع الحديث عن مفاوضات في وقت تستمر فيه إسرائيل في عدوانها. مناقشة أي أطروحة تتعلق بالأسرى يجب أن تجري بعد وقف العدوان".

وتابع: "قدم وفد الحركة شرحاً مستفيضاً للأوضاع الميدانية والسياسية، والحاجات المطلوبة لتحسين الظروف الإنسانية وزيادة المساعدات للشعب الفلسطيني وإيصال هذه المساعدات إلى جميع مناطق القطاع في الشمال والجنوب".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت حتى مساء الأربعاء "26 ألف شهيد ومفقود معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.