جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تأكيد التزام واشنطن قيام "دولة فلسطينية مستقلة".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظرائه البريطاني ديفيد كاميرون، والفرنسية كاثرين كولونا، والألمانية أنالينا بيربوك، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس.

وأشار بلينكن خلال الاتصال إلى "أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة في أسرع وقت، وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، ومنع المزيد من تصعيد التوتر في المنطقة".

وأكد التزام الولايات المتحدة قيام "دولة فلسطينية مستقلة".

كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قد دعا بدوره أيضاً، الولايات المتحدة خلال اتصال مع بلينكن الأسبوع الماضي، إلى "استخدام نفوذها للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين".

كما أدان بلينكن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، ودعا إلى التعاون في مجال الأمن البحري.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بداية الأسبوع الحالي، عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، ضمن ما أطلق عليها عملية "حارس الازدهار".

وتوعدت "الحوثي" مراراً باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، "تضامناً مع فلسطين" لا سيّما قطاع غزة الذي يتعرض لقصف وتدمير متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ودعت الجماعة الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.