تصرّ حركة حماس على أن تشمل صفقة تبادل الأسرى الجديدة المحتملة مع إسرائيل 3 قادة فلسطينيين بارزين، حسبما أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأشارت الصحيفة، الخميس، إلى أن حماس تصرّ على "أن تشمل الصفقة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي في حركة حماس عبد الله البرغوثي".

وتشير استطلاعات الرأي العام الفلسطينية إلى أن مروان البرغوثي (64 عاماً) هو الأكثر شعبية فلسطينياً بين قادة فتح لرئاسة السلطة الفلسطينية بعد الرئيس محمود عباس، وهو معتقَل منذ 2002 ومحكوم بالسجن 5 مؤبدات و40 عاماً.

ورأت الصحيفة أن الإفراج عن مروان البرغوثي "قادر على تغيير وجه السلطة الفلسطينية".

أما أحمد سعدات فقد اعتقلته إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2008، وحكمت عليه بالسجن 30 عاماً، واتهمته بالضلوع في عملية قتل الوزير الإسرائيلي الأسبق رحبعام زئيفي عام 2001.

أما عبد الله البرغوثي فهو أحد أبرز قادة حماس، ويقضي حالياً حكماً بالسجن 67 مرة مدى الحياة وهو حكم غير مسبوق في تاريخ المحاكم الإسرائيلية.

وتتهم إسرائيل البرغوثي، وهو مهندس، بصناعة عبوات ناسفة أدت إلى مقتل 66 إسرائيلياً وإصابة 500 اخرين.

كانت إسرائيل قد رفضت أن تشمل القادة الفلسطينيين الثلاثة صفقة التبادل في عام 2011 التي شملت تبادل الجندي جلعاد شاليط بأكثر من ألف أسير فلسطيني.

ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على تقرير يديعوت أحرونوت.

والأربعاء، قالت حركة حماس في بيان، إن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية "وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والكثير من الملفات الأخرى"، دون مزيد من التفاصيل.

والاثنين، قالت وسائل إعلام عبرية بينها القناة 12، إن مفاوضات تجري بين الوسيطين المصري والقطري مع إسرائيل في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى.​​​​​​​

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن إسرائيل أبدت الاستعداد لأن تشمل صفقة التبادل القادمة أسماء معتقلين بارزين دون أن تذكر أي أسماء.

ووفق إحصاءات إسرائيلية، أَسَرَتْ حماس نحو 239 شخصاً خلال هجومها على جنوب إسرائيل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت حتى مساء الأربعاء 26 ألف شهيد ومفقود معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.