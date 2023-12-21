سياسة
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"دليل عجز وإفلاس".. حماس تنتقد تهديد إسرائيل بقتل هنية ومشعل
أكد قيادي بحركة حماس أن تهديد اسرائيل باغتيال القياديين في الحركة إسماعيل هنية وخالد مشعل، دليل على إفلاسها السياسي وعجزها عن مواجهة كتائب القسام في الميدان.
"دليل عجز وإفلاس".. حماس تنتقد تهديد إسرائيل بقتل هنية ومشعل
الرشق: تهديدات إسرائيل دليل على جهلهم بحماس / صورة: AA
21 ديسمبر 2023

انتقد القيادي بحركة حماس، عزّت الرشق، الخميس، تهديد وزير إسرائيلي بالقضاء على رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ومسؤول حماس في الخارج خالد مشعل. وراى أنه "يعكس إفلاس تل أبيب رسمياً وعجزها عن مواجهة كتائب القسام في الميدان".

جاء ذلك في بيان للرشق، تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء الأربعاء، التي قال فيها إن "بلاده ستعمل على القضاء على هنية ومشعل".

وقال الرشق: "بعيداً عن سخافة المضامين السياسية الوقحة التي يمثلها تهديد وزير خارجية العدو باغتيال هنية ومشعل التي تعكس إفلاسهم الرسمي وعجزهم عن مواجهة (القسام) في الميدان، فإنها دليل على جهلهم التام بحماس".

وأضاف: "نحن نفهم عدونا وهو لا يفهمنا، ولا يعرف أن كل قيادة حماس مشروع شهادة، يسعون إليها سعياً إيمانياً نابعاً من اليقين بنعيم الله والجنة بعد الشهادة، هذه قيمة إسلامية لن تتمكن عقولهم من فهمها".

كانت تصريحات كوهين للقناة الـ 13 الإسرائيلية، وقال فيها أيضاً إن "مشعل وهنية لن يموتا موتاً طبيعياً".

من ناحية أخرى، علق القيادي في حماس على تأجيل مجلس الأمن الدولي، للمرة الثالثة، التصويت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وقال الرشق، في بيان آخر، إن "التلويح بالفيتو الأمريكي يؤجل مجدداً قراراً أممياً لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".

وتابع: "إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن تقتل شعبنا مرتين، بقنابلها مرة وبالتجويع ومنع الغذاء والدواء مرة أخرى، واضعةً مستقبلها السياسي رهن حماقة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

ورأى أن "هذه الحرب فرضت علينا، وقررنا أن ننتصر، والنصر صبر ساعة على القصف وعلى الجوع".

ووفق مصادر رسمية وأممية، خلّفت الحرب المدمِّرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى مساء الثلاثاء 19 ألفاً و667 شهيداً، و52 ألفاً و586 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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