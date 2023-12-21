أجرى أحمد يلدز نائب وزير الخارجية التركي، الأربعاء، زيارة للعاصمة الإيرانية طهران، بحث خلالها العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية وآخر تطورات الوضع في قطاع غزة، مع نظيره الإيراني علي باقري، والمستشار الأعلى للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي.

وقال يلدز في تصريحات صحفية إن زيارته طهران تأتي في إطار مسار التشاور الذي أُقرّ خلال الاجتماعات المنعقدة على المستويين الرئاسي والوزاري بين البلدين.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية كانت مدرجة على جدول أعمال محادثاته، مؤكداً ضرورة حلها بتعاون إقليمي وعالمي.

وتطرق يلدز إلى جهود تركيا وإيران بشأن فلسطين، مشيراً إلى أن بلاده عضو في مجموعة الاتصال المشكَّلة من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.

وتابع: "هناك جهود كبيرة في هذا الصدد، وبطبيعة الحال كان ذلك جزءاً مهماً من جدول الأعمال في مشاوراتنا".

وأشار إلى تبادل وجهات النظر مع نظيره باقري حول أنشطة مجموعة الاتصال، لافتاً إلى أن الجانب الإيراني أيضاً طرح أفكاره بشأن فلسطين وغزة.

وأضاف: "يأمل الطرفان التوصل لوقف إطلاق النار في أسرع وقت، ثم الذهاب في مسار الحل".