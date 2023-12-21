أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء منطقة واسعة في خان يونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة التي نزح إليها مئات الفلسطينيين، منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير، الأربعاء، إنّ الجيش الإسرائيلي أمر بـ"الإخلاء الفوري" لمنطقة تغطي نحو 20% من مساحة مدينة خان يونس.

وأوضح المكتب الأممي أنّ "حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحاً".

وحسب التقرير فإنّ المنطقة المطلوب إخلاؤها كان يقطنها قبل بدء الحرب أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها منذ اندلعت الحرب نحو 141 ألف فلسطيني يعيشون حالياً في 32 مخيّماً.

وكثف الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، قصفه على منازل ومناطق متفرقة في خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 55 فلسطينياً.

ووفق مصادر رسمية وأممية، خلّفت الحرب المدمِّرة التي يشنّها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى مساء الثلاثاء 19 ألفاً و667 شهيداً، و52 ألفاً و586 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، كما خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.