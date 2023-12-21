أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 42.5%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان، بحسب بيان صادر عن البنك.

وأكد البيان "ظهور تحسن محدود في سلوك التسعير وتوقعات التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي"، وأن التضخم المعلن "ظل متماشياً مع التوقعات".

وأضاف أن المؤشرات على المدى القريب "تشير إلى انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية وتحقيق التوازن في الطلب المحلي".

وذكر البيان أن تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم موازنة الطلب للحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية، تساهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية.

ولفت البيان إلى أن لجنة السياسة النقدية أبطأت وتيرة التشديد النقدي، "مع اقتراب المستوى إلى الحد المطلوب لتحقيق تراجع التضخم وتحقيق الاستقرار المالي".

والشهر الفائت، رفع البنك المركزي معدل الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، إلى 40%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

وفي سياق آخر، أعلن المركزي التركي في بيان ارتفاع إجمالي احتياطي البنك بمقدار مليار و154 مليون دولار في أسبوع حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري ليبلغ 142.5 مليار دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.