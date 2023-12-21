تصادف هذا العام الذكرى الخمسون لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة، اليوم الذي تحوّل إلى مناسبة يُحتفل بها عالمياً وتحديداً لدى محبي اللغة العربية، بعد أن أقرّت الأمم المتحدة في 18 ديسمبر/كانون الأول اللغة العربية كلغة رسمية في المنظمة الأممية.

وفي هذا الإطار، نظمت جامعة إسطنبول التركية، فاعلية احتفالية بهذه المناسبة، بتنظيم وإشراف قسم اللغة العربية فيها، وبمشاركة "مركز الفارابي للدراسات" في الجامعة، والقنصلية المغربية، و"الجمعية العربية"، و"البيت المصري التركي"، و"جمعية الصداقة المغربية" و"جمعية شام للفنون"، وبحضور واسع من طلبة اللغة العربية في الجامعة، وتضمنت الفاعلية عدداً من الفقرات الفنية والأدبية والثقافية التي نظمها الطلبة والمشاركون في الفاعلية.

الألم يجمعنا: فلسطين والمغرب

ويشرف قسم اللغات الشرقية في كلية الآداب بجامعة إسطنبول على تنظيم الاحتفالية بنسختها الثالثة، التي نُظمت يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول، في إحدى قاعات الحرم الجامعي في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول.

وخصصت هذه الفاعلية للتعريف وإبراز دولتي المغرب وفلسطين، ويوضح الدكتور عبد الله قزلجك، رئيس قسم اللغة العربية بجامعة إسطنبول، السبب وراء ذلك قائلاً: "اليوم العالمي للغة العربية هو يوم مهم، ولهذا السبب نسلط الضوء على دولة واحدة كل عام للتعريف بها".

ويضيف قزلجك لـTRT عربي: "شهدنا هذا العام وقوع زلزال في المغرب أولاً، وبناءً عليه قرّرنا تسليط الضوء على دولة المغرب، ولكن نتيجة للحرب القائمة في فلسطين قررنا تسليط الضوء على البلدين".

وخدمةً لهذه الغاية، تضمن المهرجان عرضاً للأفلام القصيرة عن فلسطين والمغرب، وعروضاً موسيقية وفلكلورية، مثل عروض الدبكة وفقرات من الإلقاء الشعري، بالإضافة إلى طاولات تعريفية بـ22 دولة عربية جهزها طلبة القسم من المستويات المختلفة.

من جانبها أشارت عميدة كلية الآداب في جامعة إسطنبول، سفتاب قاضي أوغلو، بكلمتها في المهرجان، إلى التأثير المتبادل القوي بين اللغة العربية والتركية، إذ "انتقل عدد كبير من المفردات العربية إلى التركية مع اعتناق الأتراك الدين الإسلامي، وفي العهد الذي سادت فيه العربية، كانت لغة للعلم والمعرفة، وفيه كتب علماء مثل ابن سينا، والفارابي مؤلفاتهم. وهي من اللغات التي استفادت منها اللغة التركية، ليس على مستوى المفردات فقط، بل على مستوى الأساليب الصرفية واللواحق والأمثال وغيرها".

بدوره أكد القنصل المغربي في إسطنبول، مهدي الرامي، خلال كلمته أهمية اللغة العربية ومحوريتها في التواصل بين الشعوب المسلمة، لافتاً إلى إسهامات جميع الشعوب المسلمة في تطويرها والارتقاء بقواعدها.

وأضاف الرامي أنه "سعد باختيار المغرب لهذا اليوم، كما سعد بجمع المساعدات للشعب المغربي، الذي قطعوا شوطاً طويلاً في تضميده، لذا يرون أنه من الأفضل أن تخصّص هذه المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق".

وقام طلبة القسم والمشاركون في الفاعلية بجمع التبرعات من خلال الهلال الأحمر للمتضررين من زلزال المغرب والحرب في فلسطين.

تعليم العربية في تركيا

وشهدت السنوات الماضية تصاعداً في الإقبال على اللغة العربية بين الطلبة الأتراك، وخاصة مع زيادة الاحتكاك والتماس بين الشعب التركي والشعوب العربية المختلفة، وتزايد الفرص المتاحة أمام طلبة مدارس الأئمة والخطباء على خلاف العهود الماضية.

وحول أساليب تعليم اللغة العربية في الجامعات التركية وجامعة إسطنبول بشكل خاص، يقول الدكتور قزلجك لـTRT عربي: "لدينا أساليب تقليدية قديمة وأخرى حديثة في تعليم العربية، ولدينا أيضاً مختبر اللغة العربية، كما نقدم محاضرات الترجمة والإعلام وندرس النصوص التاريخية الكلاسيكية".

ويشير رئيس قسم اللغة العربية بجامعة إسطنبول، إلى أنه في سبيل تطوير المهارات اللغوية للطلبة الأتراك يجري عادة إرسالهم إلى الدول العربية، مثل تونس والأردن، من أجل ممارسة اللغة العربية وإتقانها من خلال التفاعل مع الناطقين بالعربية.

ويردف قزلجك: يبتعث الطلاب الراغبون ولديهم الإمكانيات لذلك، وذلك يجري بمنحة مجلس التعليم العالي التركي (YÖK) أو بمنحة من وزارة التربية والتعليم.

وحول حركة الأدب ما بين اللغتين العربية والتركية، تقول المترجمة والكاتبة المغربية كريمة أحداد في حديثها مع TRT عربي إن "الحركة ليست قوية جداً، بمعنى أن هناك مترجمين قليلين يترجمون الأدب العربي من العربية إلى اللغة التركية، والأمر نفسه للترجمة من اللغة التركية إلى العربية".

وتشير أحداد قائلةً: "نعرف مثلاً كتّاباً كباراً مثل إليف شافاق وأورهان باموق، مترجمين إلى اللغة العربية، ولكن لا نعرف كتّاباً آخرين أتراكاً معروفين ولديهم أدب جميل ويكتبون القصة والشعر والرواية ولا نعرفهم".

وتشدد المترجمة والكاتبة المغربية على أهمية تشجيع الترجمة بين اللغتين من أجل التعرف أكثر على الأدب التركي للعرب، وللتعرف على الأدب العربي للأتراك.

الطلبة الأتراك والعربية

وجاء فهم القرآن الكريم وتعلّمه على رأس دوافع الطلبة الأتراك لتعلم اللغة العربية، والجزء الأكبر منهم بدأ بالتعلم في سن مبكرة الأبجدية العربية للتمكن من تلاوة القرآن الكريم، ورغم الاحتكاك المبكر بين الطلبة الأتراك واللغة العربية، إلا أن اختلاف منطق وبناء اللغتين يترك أثره على عملية تعلم اللغة.

ومن الجدير بالذكر أن العربية والتركية تنتميان إلى فصيلة لغات مختلفة، وتنتمي التركية إلى فصيلة الأورالية-الألتائية (Altay-Ural)، بينما تنتمي العربية إلى فصيلة اللغات السامية، واللغة العربية لغة اشتقاقية، وأما اللغة التركية فهي لغة من اللغات التي تُسمى إلصاقية أو إلحاقية، ورغم توافر المفردات المشتركة بين اللغتين، تطرأ بعض التحديات في تعليمها وتعلمها.

ويلفت الدكتور عبد الله قزلجيك خلال حديثه مع "TRT عربي" إلى التحديات الناتجة عن هذا التباين في منطق اللغتين العربية والتركية، رغم وجود عدد كبير من المفردات المشتركة، قائلاً: "نظراً لأن بُنية لغتنا مختلفة تماماً ولأنها تنتمي إلى عائلة لغوية مختلفة، فإن هذا يستغرق، لن أقول سنوات، بل شهور لترسيخ اللغة لدى الطلاب".

ويردف: على سبيل المثال، رغم أنهم لا يعرفون أي كلمات تركية، فإن الكوريين الجنوبيين يأتون إلى هنا ويبدؤون في التحدث باللغة التركية مثلنا، وذلك لانتماء اللغتين إلى عائلات لغوية مشتركة.

وتقول الطالبة التركية نرمين، التي تدرس في المستوى الثالث في قسم اللغة العربية، إن بداية احتكاكها مع اللغة العربية كانت في المدينة المنورة التي ولدت فيها.

وتضيف نرمين لـTRT عربي: "رغم أنني كبرت هناك وتعلمت اللغة العربية هناك، لكن أريد أن أتعلم أكثر فأكثر؛ لأن اللغة غنية جداً سواء من ناحية القواعد أم الكلمات".

أما الطالبة التركية مروة سلطان الهان، التي تدرس اللغة العربية في المستوى الثالث، فتقول إن أكثر الصعوبات التي واجهتها خلال دراسة العربية "إتقان قواعد اللغة العربية، إذ ما زلت أواجه صعوبات في فهمها".

وتشير في حديثها مع TRT عربي، إلى أن بدايتها مع تعلم اللغة العربية كانت في مراحل مبكرة، مضيفةً: "تعلمت في البداية قراءة القرآن الكريم، ومن ثم كانت لدي رغبة في تعلم معانيه. حُبّي للغة العربية جاء من خارج الجامعة، فأنا درست الأدب التركي، واهتمامي بالعربية قادني إلى مغامرة تعلمها في مصر لمدة ستة أشهر، ومن أجل تطوير لغتي العربية بدأت بالدراسة في تخصصين معاً، الأدب التركي إلى جوار اللغة العربية وآدابها".

بينما تقول الطالبة دويجو، إنها "لا تجد صعوبة من ناحية التحدث والممارسة، ولكن البدء في تعلم اللغة العربية بالصفات والإضافة والإعراب من الصرف والنحو، يقلل من حب العربية لدى الطلبة".

وفي حديثها مع TRT عربي، ترى أنه "من الأحسن أن يجري تعليم العربية بأساليب أكثر تفاعلية من خلال العناصر الملموسة والألعاب وخاصة للأطفال".

وفي ختام الفاعلية، توجه الحضور إلى الأقسام التعريفية الخاصة بالدول العربية التي أشرف الطلبة على إعدادها للتعريف بهذه البلدان وثقافاتها وأهم ما يميزها من مشغولات تراثية، بما يسهم في زيادة معرفة طلبة القسم بطبيعة وثقافة البلدان العربية، وبالضرورة باللغة العربية لاحقاً.