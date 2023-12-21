سياسة
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"منشغل ببقائه ومصالحه السياسية".. هيلاري كلينتون تهاجم نتنياهو
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، خلال مقابلتها بالولايات المتحدة عدداً من ذوي المحتجزين الإسرائيليين في غزة، إن نتنياهو منشغل بالسياسة والبقاء الشخصي، داعية أهالي المحتجزين إلى الضغط من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى ثانية.
"منشغل ببقائه ومصالحه السياسية".. هيلاري كلينتون تهاجم نتنياهو
وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون خلال لقائها بأشقاء وأطفال الرهائن في غزة / صورة: وسائل التواصل
21 ديسمبر 2023

انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلة إنه "منشغل بالسياسة وبقائه الشخصي"، ودعت إلى الضغط عليه لإتمام صفقة تبادل أسرى ثانية مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

تصريحات كلينتون جاءت خلال لقاء جمعها، الأربعاء، في الولايات المتحدة الأمريكية مع أهالي محتجزين إسرائيليين في غزة، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة: "أخبرتهم (كلينتون) أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن يروّج لصفقة عيد الميلاد لإطلاق سراح المختطفين قبل عيد الميلاد الأسبوع المقبل".

وأضافت: "كما حثت كلينتون أقارب المختطفين على ممارسة الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وتابعت الصحيفة: "حسب الحاضرين، أخبرتهم كلينتون في اللقاء أن نتنياهو مشغول فقط بالسياسة والبقاء الشخصي، وأن الكراسي تهم هذه الحكومة أكثر من المخطوفين".

كما نقلت عن الحاضرين قولهم إن "كلينتون قالت لهم طالما أن المختطفين ليسوا الهدف الرئيسي والأول لإسرائيل، فإن كل ما أقوله أو أفعله أنا أو الرئيس بايدن ليس له قيمة تذكر".

وأوردت الصحيفة أن "كلينتون قالت إنها على علم بالجهود الكبيرة المبذولة للتوصل إلى صفقة عيد الميلاد" حول تبادل الأسرى، "لكنها أوضحت أن صانعي القرار في نهاية المطاف هم الحكومة الإسرائيلية وحماس، ووعدت بمواصلة بذل كل ما بوسعها لتحقيق مثل هذه الصفقة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه حضر اللقاء 16 من ممثلي العائلات الذين تبادلوا مع كلينتون معلومات حول أفراد أسرهم المحتجزين وحالتهم.

ومنذ بدء الحرب على غزة عقب هجوم شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى على مستوطنات غلاف غزة، يتعرض نتنياهو وحكومته لانتقادات لاذعة بالداخل الإسرائيلي، كما تتعالى الأصوات المطالبة باستقالة الحكو مة التي فشلت في حماية مواطنيها، وفق قولهم.

ووفق إحصاءات إسرائيلية احتجزت "حماس" نحو 239 شخصاً خلال هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني، و52 ألفاً و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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