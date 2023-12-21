سياسة
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"فشل في إدارة الحرب بغزة".. بن غفير يدعو إلى حلّ المجلس الوزاري الحربي
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن فكرة تقليص النشاط العسكري في غزة "فشلٌ في إدارة الحرب من الحكومة المحدودة"، في إشارة إلى المجلس الوزاري الحربي، إذ دعا إلى تفكيكه "على الفور".
"فشل في إدارة الحرب بغزة".. بن غفير يدعو إلى حلّ المجلس الوزاري الحربي
إيتمار بن غفير يدعو إلى حلّ المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي / صورة: Reuters
21 ديسمبر 2023

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الخميس إلى حلّ المجلس الوزاري الحربي الذي تشكل في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليدير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف في منشور على منصة إكس: "إذا كان هناك من ينوي، لا سمح الله، إيقاف الجيش الإسرائيلي قبل هزيمة حماس وإعادة جميع المختطفين، فليأخذ في الاعتبار أن "القوة اليهودية" ليست معه".

وأضاف: "فكرة تقليص النشاط في غزة هو فشل في إدارة الحرب من الحكومة المحدودة (المجلس الوزاري الحربي) ويجب تفكيكها على الفور".

وتابع بن غفير: "لقد حان الوقت لإعادة زمام الأمور إلى الحكومة الموسعة".

ويضم المجلس الوزاري الحربي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والوزيرين بلا حقيبة بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية ذكرت مساء الأربعاء أن الخطوط العريضة لصفقة التبادل الجاري بحثها مع الفصائل الفلسطينية المسلحة بغزة "هي مهلة تصل إلى أسبوعين مقابل إطلاق سراح 30 إلى 40 رهينة، وإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين البارزين والانسحاب من بعض المناطق" في غزة.

وتابعت: "في إسرائيل هم أيضاً على استعداد للنظر في تغيير الانتشار العسكري في غزة بما يتوافق مع خطط الحرب".

وأشارت القناة في هذا الصدد إلى أنه "إذا جرى تنفيذ الصفقة بين المرحلة الحالية من القتال والمرحلة التالية، فمن المتوقع أن تغيّر إسرائيل انتشارها العسكري داخل غزة".

وكانت مصادر إسرائيلية قالت لوسائل الإعلام في الأيام الماضية إن إسرائيل ستنتقل إلى المرحلة الثانية من الحرب في غضون منتصف الشهر المقبل.

والاثنين، قالت وسائل إعلام عبرية بينها القناة "12"، إن مفاوضات تجري بين الوسيطين المصري والقطري مع إسرائيل في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني، و52 ألفاً و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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