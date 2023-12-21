سياسة
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"قرار وطني".. الفصائل الفلسطينية تشترط وقف الحرب للتفاوض حول تبادل الأسرى
قالت حركة حماس إن الفصائل الفلسطينية قررت "أنه لا حديث عن تبادل أسرى قبل وقف الحرب على غزة"، وذلك في ظل حديث عن إبداء إسرائيل استعدادها لإمكانية التوصل لصفقة تبادل أسرى جديدة.
"قرار وطني".. الفصائل الفلسطينية تشترط وقف الحرب للتفاوض حول تبادل الأسرى
الفصائل الفلسطينية تشترط وقف الحرب على غزة لتبادل الأسرى مع إسرائيل / صورة: Reuters
21 ديسمبر 2023

أعلنت حركة حماس الخميس، أن الفصائل الفلسطينية اتخذت "قراراً وطنياً بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل" مع إسرائيل "إلا بعد وقف شامل للحرب على قطاع غزة".

وقالت حماس في بيان لها إن "الفصائل الفلسطينية أكدت أن هناك قراراً وطنياً بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للعدوان".

والاثنين، قالت وسائل إعلام عبرية بينها القناة "12"، إن مفاوضات تجري بين الوسيطين المصري والقطري مع إسرائيل في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى.​​​​​​​

وقالت وسائل إعلام عبرية الأربعاء إن إسرائيل أبدت الاستعداد لأن تشمل صفقة التبادل القادمة أسرى فلسطينيين بارزين من دون أن تذكر أي أسماء.

ولم تعلق حركة حماس على ذلك، لكن خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة قال في تصريحات صحفية سابقة إنه "لا حديث عن تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي قبل وقف العدوان على القطاع، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغل إليها".

ووفق إحصاءات إسرائيلية، احتجزت حركة حماس نحو 239 شخصاً خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف قتيل فلسطيني، و52 ألفاً و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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