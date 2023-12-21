سياسة
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تشيكيا.. مقتل ما لا يقل عن 15 شخصاً في براغ برصاص مسلح
قُتل ما لا يقل عن 15 شخصاً وأصيب أكثر من 24 آخرين برصاص مسلح في كلية الفنون بجامعة تشارلز، وسط العاصمة التشيكية براغ، بينما أعلنت الشرطة قتلها المهاجم.
تشيكيا.. مقتل ما لا يقل عن 15 شخصاً في براغ برصاص مسلح
ضابط شرطة يؤمن المنطقة القريبة من جامعة تشارلز وسط براغ في 21 ديسمبر/كانون الأول 2023. / صورة: AFP
21 ديسمبر 2023

أعلنت السلطات التشيكية مقتل 15 شخصاً على الأقل وإصابة 24 آخرين بجروح جراء إطلاق نار في جامعة ببراغ الخميس نفّذه مسلّح أردته الشرطة، موضحة أنه لا مؤشرات إلى أن الحادثة مرتبطة بـ"الإرهاب العالمي".

وقال وزير الداخلية فيت راكوسان للصحفيين: "لا شيء يشير إلى أن هذه الجريمة لها صلة بالإرهاب العالمي".

وأكد قائد الشرطة مارتن فوندراسيك للصحفيين أن "أكثر من 15 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 24 على الأقل بجروح".

وأتى ذلك بعيد تأكيد الشرطة عبر منصة إكس بأنّه "جرى القضاء على المسلّح. ويجري حالياً إخلاء المبنى، إذ يوجد عدد من القتلى وعشرات الجرحى".

وذكرت وسائل الإعلام التشيكية أنّ إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة تشارلز، إذ صدرت تعليمات للمدرّسين والطلاب بإقفال أبواب الغرف التي يوجدون بها في أثناء تدخل الشرطة.

وجرائم إطلاق النار الكبيرة نادرة نسبياً في تشيكيا. وقالت الشرطة إنه في ديسمبر/كانون الأول 2019، قتل مسلح يبلغ من العمر 42 عاماً ستة أشخاص في غرفة الانتظار بمستشفى في مدينة أوسترافا شرقي البلاد قبل أن يفرّ ويطلق النار على نفسه.

وفي 2015، قتل رجل بالرصاص ثمانية أشخاص ثم انتحر في مطعم في أوهيرسكي برود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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