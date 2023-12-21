أعلنت السلطات التشيكية مقتل 15 شخصاً على الأقل وإصابة 24 آخرين بجروح جراء إطلاق نار في جامعة ببراغ الخميس نفّذه مسلّح أردته الشرطة، موضحة أنه لا مؤشرات إلى أن الحادثة مرتبطة بـ"الإرهاب العالمي".

وقال وزير الداخلية فيت راكوسان للصحفيين: "لا شيء يشير إلى أن هذه الجريمة لها صلة بالإرهاب العالمي".

وأكد قائد الشرطة مارتن فوندراسيك للصحفيين أن "أكثر من 15 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 24 على الأقل بجروح".

وأتى ذلك بعيد تأكيد الشرطة عبر منصة إكس بأنّه "جرى القضاء على المسلّح. ويجري حالياً إخلاء المبنى، إذ يوجد عدد من القتلى وعشرات الجرحى".

وذكرت وسائل الإعلام التشيكية أنّ إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة تشارلز، إذ صدرت تعليمات للمدرّسين والطلاب بإقفال أبواب الغرف التي يوجدون بها في أثناء تدخل الشرطة.

وجرائم إطلاق النار الكبيرة نادرة نسبياً في تشيكيا. وقالت الشرطة إنه في ديسمبر/كانون الأول 2019، قتل مسلح يبلغ من العمر 42 عاماً ستة أشخاص في غرفة الانتظار بمستشفى في مدينة أوسترافا شرقي البلاد قبل أن يفرّ ويطلق النار على نفسه.

وفي 2015، قتل رجل بالرصاص ثمانية أشخاص ثم انتحر في مطعم في أوهيرسكي برود.