سياسة
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إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق عقب اقتحام الاحتلال لرام الله
قالت مصادر طبية إن خمسة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص وعشرات بالاختناق خلال اقتحام الجيش لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من اقتحام قوة إسرائيلية تقدّر بنحو 30 آلية عسكرية عدة أحياء في المدينة.
إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق عقب اقتحام الاحتلال لرام الله
إصابة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في رام الله / صورة: Reuters
21 ديسمبر 2023

أصيب خمسة فلسطينيين بجروح وعشرات بحالات اختناق الخميس خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال في رام الله عقب اقتحام الأخير عدة أحياء بالمدينة.

واستخدمت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب شهود عيان.

وكشفت مصادر طبية أن الاحتلال الإسرائيلي "أصاب خمسة فلسطينيين بجراح بينهم اثنان بالرصاص الحي وثلاثة بالرصاص المعدني، فيما أصيب العشرات بالاختناق خلال اقتحامه مدينة رام الله".

وفي وقت سابق الخميس، اقتحمت قوة إسرائيلية تقدر بنحو 30 آلية عسكرية عدة أحياء في مدينة رام الله.

كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية منازل ومحال تجارية، وصادرت "تسجيلات لكاميرات مراقبة كانت في عدد من المحال التجارية"، وفق شهود عيان.

ويتزامن ذلك مع تصعيد مستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقه حملات دهم واعتقال تطول سكان بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة، على ضوء حرب مدمّرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 20 ألف شهيد فلسطيني و52 ألفاً و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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