سياسة
2 دقيقة قراءة
تراجع نشاط ميناء إيلات الإسرائيلي بنسبة 85% منذ بدء هجمات الحوثيين
انخفض نشاط ميناء إيلات، جنوب إسرائيل، بنسبة 85% منذ بدء هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.
تراجع نشاط ميناء إيلات الإسرائيلي بنسبة 85% منذ بدء هجمات الحوثيين
ميناء "إيلات" جنوب إسرائيل / Others
22 ديسمبر 2023

قال جدعون جولبر، مدير عام ميناء إيلات، جنوب إسرائيل، الخميس، إنّ نشاط الميناء انخفض بنسبة 85% منذ بدء هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر، ضد السفن التابعة أو المتعاونة مع تل أبيب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن جولبر قوله، إنّ "نشاط ميناء إيلات شهد انخفاضاً بنسبة 85%، منذ بدء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".

وبعد عدة هجمات، أعلن كثير من شركات الشحن الدولي الكبرى وقف نشاطها في البحر الأحمر، مع ازدياد عمليات استهداف الحوثيين لسفن تجارية تقول إنها في طريقها لإسرائيل.

وتوعدت "الحوثي" مراراً باستهداف السفن التي تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية، "تضامناً مع فلسطين" لا سيّما قطاع غزة الذي يتعرض لقصف وتدمير متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ودعت الجماعة الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وكان أبرز تلك الهجمات في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما أعلنت "الحوثي" الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us