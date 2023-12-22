قال جدعون جولبر، مدير عام ميناء إيلات، جنوب إسرائيل، الخميس، إنّ نشاط الميناء انخفض بنسبة 85% منذ بدء هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر، ضد السفن التابعة أو المتعاونة مع تل أبيب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن جولبر قوله، إنّ "نشاط ميناء إيلات شهد انخفاضاً بنسبة 85%، منذ بدء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".

وبعد عدة هجمات، أعلن كثير من شركات الشحن الدولي الكبرى وقف نشاطها في البحر الأحمر، مع ازدياد عمليات استهداف الحوثيين لسفن تجارية تقول إنها في طريقها لإسرائيل.

وتوعدت "الحوثي" مراراً باستهداف السفن التي تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية، "تضامناً مع فلسطين" لا سيّما قطاع غزة الذي يتعرض لقصف وتدمير متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ودعت الجماعة الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وكان أبرز تلك الهجمات في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما أعلنت "الحوثي" الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.