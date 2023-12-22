تأجل للمرة الرابعة التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي خاص بوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، جرت بشأنه، مساء الخميس، مفاوضات دون التوصل إلى اتفاق.

ووفق مصادر أممية فقد تأجّل التصويت على مشروع القرار إلى الجمعة.

وتضمنت المسودة الجديدة للقرار دعوات لاتخاذ "خطوات عاجلة" من أجل الوصول الآمن وغير المنقطع للمساعدات الإنسانية الموسعة إلى غزة وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال العدائية.

ومن بين القضايا الأخرى التي أثارت الجدل الطلب الوارد في مشروع القرار بشأن "إنشاء آلية للإشراف على المساعدات من الأمين العام للأمم المتحدة".

وفي نهاية مفاوضات مكثفة، اتفق الأطراف على تعيين "كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار التابع للأمين العام لتسريع إيصال المساعدات للمجتمع المدني في غزة" بدلاً من الآلية المذكورة.

ويطلب مشروع القرار من المنسق الذي سيعيّنه الأمين العام إنشاء آلية لتسريع وتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة، كما دعا المشروع إلى تعيين المنسق في أسرع وقت ممكن.

وجاء في مشروع القرار أن المنسق الذي سيزوَّد بالأفراد والمعدات اللازمة، سيعمل تحت سلطة الأمم المتحدة وسيؤدي الواجبات المنوطة به وفقاً لذلك.

وفي مشروع القرار، طُلب من المنسق تأكيد نوع المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه، كُلِّف بواجبات "تسهيل وتنسيق والإشراف وتأكيد" شحنة المساعدات الإنسانية.

كما طُلب من المنسق إبلاغ مجلس الأمن الدولي بعمله بعد أول عشرين يوماً، ودُعي جميع الأطراف للعمل بالتعاون مع المنسق.

ويؤكد مشروع القرار أن المساعدات المقدَّمة للمجتمع المدني في غزة يجب أن "تُنقل بكميات كافية"، وأن يشمل ذلك الغذاء والماء ومواد التنظيف والكهرباء والاتصالات والخدمات الطبية.

وفي حين أكد مشروع القرار أهمية استئناف استيراد المواد الغذائية والخدمات الأساسية إلى غزة، فقد جرى تأكيد وجوب تسليم المساعدات للسكان المدنيين دون "انحراف".

ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى الوفاء بواجبهم في حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ويطلب من الأطراف تسهيل استخدام جميع الوسائل المتاحة لزيادة وصول المساعدات إلى غزة.

وفي مشروع القانون طُلب توفير الوقود اللازم لتوزيع المساعدات، كما جرى تأكيد وجوب حماية المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة ومرافق الأمم المتحدة وموظفيها والعاملين الطبيين والمركبات وفقاً لمعايير القانون الإنساني الدولي.

وجراء خلافات حول الصياغة، تأجل أكثر من مرة التصويت في المجلس على مشروع قرار بشأن غزة طرحته المجموعتان العربية والإسلامية في المجلس.

واستخدمت الولايات المتحدة أكثر من مرة حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع قرارات في مجلس الأمن ترى أنها ليست في صالح حليفتها إسرائيل.

وإلى جانب بريطانيا والولايات المتحدة، تمتلك ثلاث دول أخرى حق النقص في المجلس هي فرنسا والصين وروسيا.