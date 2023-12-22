نظم أكثر من 100 موظف حكومي في هولندا اعتصاماً احتجاجياً أمام مبنى وزارة الخارجية، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الهولندية، أن أكثر من 100 موظف عمومي نظَّموا "احتجاجاً صامتاً" أمام مبنى وزارة الخارجية لانتقاد موقف حكومتهم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار.

وأعرب المحتجون عن قلقهم من أن الحكومة الهولندية لم تَدعُ إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وذكرت الإذاعة أن المتظاهرين رأوا أن الهجمات التي وقعت في غزة، والتي استُشهد فيها آلاف الأشخاص، بينهم أطفال، تتعارض مع القانون الإنساني الدولي، مشيرةً إلى أن احتجاج الموظفين الحكوميين يعد حالة نادرة في هولندا.

وأظهرت مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي المحتجين جالسين على الأرض أمام وزارة الخارجية ويحملون لافتة كُتب عليها "الموظفون العموميون يريدون وقف إطلاق النار".

كما أظهرت المشاهد بعض الأشخاص في "الاحتجاج الصامت" يحملون الشموع ويبكون.

كان الكثير من المدن الهولندية قد شهدت أيضاً مظاهرات ومسيرات احتجاجية تنديداً بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وموقف الحكومة الهولندية منها.

كما سبق أن رفعت منظمة "أوكسفام نوفيب" الحقوقية، بداية الشهر الجاري، دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية على خلفية تزويدها إسرائيل بمقاتلات F-35، ما يجعلها "متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب والعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة".

ووفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة، خلّفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى الأربعاء، 20 ألفاً و57 شهيداً فلسطينياً، و52 ألفاً و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.