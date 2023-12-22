سياسة
3 دقيقة قراءة
تركيا: سنواصل مكافحة YPG الإرهابي والسعي لإيجاد حل مستدام للأزمة السورية
قال سادات أونال، مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، إن بلاده ستواصل دعم المبادرات الرامية إلى إيجاد حل مستدام للأزمة السورية، مؤكداً أنها لن تسمح إطلاقا لتنظيم PKK/YPG الإجرامي بتحقيق خططه الخبيثة.
تركيا: سنواصل مكافحة YPG الإرهابي والسعي لإيجاد حل مستدام للأزمة السورية
الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة السفير سادات أونال / صورة: AA
22 ديسمبر 2023

أكد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال، أن بلاده لن تسمح إطلاقاً لتنظيم PKK/YPG الإجرامي بتحقيق خططه الخبيثة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أونال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، الخميس.

ولفت أونال إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يُعدّ خريطة طريق لحل دائم للأزمة السورية.

وتبنى مجلس الأمن في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، القرار رقم 2254 الذي ينص على وقفٍ فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وبدء مفاوضات سياسية، وتشكيل "حكومة وحدة" في غضون عامين تليها انتخابات.

وذكر أونال أن القرار لا يزال الإطار الأكثر موثوقية للخروج المستدام من الأزمة السورية.

وأكد ضرورة التركيز على "المصالحة الوطنية" لحل الوضع في سوريا.

وقال: "يجب التغلب على الجمود في العملية السياسية وبدء الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية دون مزيد من التأخير".

واللجنة الدستورية السورية تشكلت رسمياً عام 2019، وتتكون من 150 عضواً بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وعقدت 8 جولات في جنيف لإنجاز إصلاح دستوري.

ولفت أونال إلى أن الوضع الراهن في سوريا أصبح غير قابل للاستدامة، ليس على المستوى السياسي فحسب ، بل أيضاً على الصعيدين الإنساني والأمني.

وأضاف: "في العام الثالث عشر للأزمة، أصبحت الظروف المعيشية للشعب السوري أكثر صعوبة كل يوم، وأصبح الوصول إلى الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة، والأزمة الاقتصادية تزداد سوءاً".

وحذَّر من خطر امتداد التطورات في غزة إلى المنطقة، مؤكداً أن الحفاظ على الهدوء في سوريا أمر بالغ الأهمية.

وتابع: "لذلك، ندعو جميع الأطراف المعنية في المنطقة ومحيطها إلى خفض التوترات".

وبشأن مكافحة تركيا لـPKK/YPG الإرهابي، قال أونال إن "عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفّذها تركيا (بسوريا) تجري في إطار حقها في الدفاع عن النفس ضد الأعمال الإرهابية لهذا التنظيم".

وأشار إلى أن التنظيم لا يزال مستمراً في تنفيذ أجندته الانفصالية في سوريا، ويواصل ممارسة الضغط على الأهالي وتجنيد الأطفال قسراً وإساءة استخدام البنى التحتية المدنية واستخدامها لأغراض عسكرية.

وزاد: "أود أن أؤكد مرة أخرى أن مواصلة دعم هذا التنظيم الإرهابي لا تخدم أي غرض سوى زرع بذور المزيد من عدم الاستقرار في سوريا ومحيطها. وبالتأكيد لن نسمح لهذا التنظيم الإجرامي بتحقيق خططه الخبيثة".

واختتم أونال بالقول: "ستواصل تركيا دعم الشعب السوري وجميع المبادرات الرامية إلى إيجاد حل مستدام" للأزمة السورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us