أكد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال، أن بلاده لن تسمح إطلاقاً لتنظيم PKK/YPG الإجرامي بتحقيق خططه الخبيثة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أونال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، الخميس.

ولفت أونال إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يُعدّ خريطة طريق لحل دائم للأزمة السورية.

وتبنى مجلس الأمن في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، القرار رقم 2254 الذي ينص على وقفٍ فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وبدء مفاوضات سياسية، وتشكيل "حكومة وحدة" في غضون عامين تليها انتخابات.

وذكر أونال أن القرار لا يزال الإطار الأكثر موثوقية للخروج المستدام من الأزمة السورية.

وأكد ضرورة التركيز على "المصالحة الوطنية" لحل الوضع في سوريا.

وقال: "يجب التغلب على الجمود في العملية السياسية وبدء الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية دون مزيد من التأخير".

واللجنة الدستورية السورية تشكلت رسمياً عام 2019، وتتكون من 150 عضواً بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وعقدت 8 جولات في جنيف لإنجاز إصلاح دستوري.

ولفت أونال إلى أن الوضع الراهن في سوريا أصبح غير قابل للاستدامة، ليس على المستوى السياسي فحسب ، بل أيضاً على الصعيدين الإنساني والأمني.

وأضاف: "في العام الثالث عشر للأزمة، أصبحت الظروف المعيشية للشعب السوري أكثر صعوبة كل يوم، وأصبح الوصول إلى الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة، والأزمة الاقتصادية تزداد سوءاً".

وحذَّر من خطر امتداد التطورات في غزة إلى المنطقة، مؤكداً أن الحفاظ على الهدوء في سوريا أمر بالغ الأهمية.

وتابع: "لذلك، ندعو جميع الأطراف المعنية في المنطقة ومحيطها إلى خفض التوترات".

وبشأن مكافحة تركيا لـPKK/YPG الإرهابي، قال أونال إن "عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفّذها تركيا (بسوريا) تجري في إطار حقها في الدفاع عن النفس ضد الأعمال الإرهابية لهذا التنظيم".

وأشار إلى أن التنظيم لا يزال مستمراً في تنفيذ أجندته الانفصالية في سوريا، ويواصل ممارسة الضغط على الأهالي وتجنيد الأطفال قسراً وإساءة استخدام البنى التحتية المدنية واستخدامها لأغراض عسكرية.

وزاد: "أود أن أؤكد مرة أخرى أن مواصلة دعم هذا التنظيم الإرهابي لا تخدم أي غرض سوى زرع بذور المزيد من عدم الاستقرار في سوريا ومحيطها. وبالتأكيد لن نسمح لهذا التنظيم الإجرامي بتحقيق خططه الخبيثة".

واختتم أونال بالقول: "ستواصل تركيا دعم الشعب السوري وجميع المبادرات الرامية إلى إيجاد حل مستدام" للأزمة السورية.