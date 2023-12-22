أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة "العدوان" الإسرائيلي على القطاع إلى "20 ألفاً و57 شهيداً، و53 ألفاً و320 جريحاً" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت الوزارة في بيان، بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 20057 شهيداً و53320 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي" جراء الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وأضافت أن "الساعات الـ48 الماضية شهدت استشهاد 390 فلسطينياً وإصابة 734 آخرين في قصف للجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع".

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة الأربعاء، هي 20 ألف شهيد فلسطيني و52 ألفاً و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء.

98 صحفياً

في السياق نفسه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن حصيلة الصحفيين الذين استُشهدوا على يد الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب، بلغت 98 صحفياً.

وقال المكتب في بيان إن "إسرائيل اغتالت هؤلاء الصحفيين خلال حربها الوحشية على غزة في محاولة لتغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة، لكنّ الاحتلال فشل فشلاً ذريعاً في ذلك".

وإلى جانب الخسائر البشرية الهائلة، خلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة دماراً ضخماً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية.​​​​​​​

شهداء وجرحى وسط تواصل الغارات

وتواصلت الغارات الإسرائيلية على عدة أحياء ومناطق سكنية في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وأدى القصف إلى سقوط 7 شهداء في مدينة النصيرات وسط القطاع إضافةً إلى وقوع 6 شهداء في منطقة العقاد، شرقي خان يونس.

واستهدفت طائرة مُسيرة سائق دراجة نارية، ما أدى لاستشهاده في خان يونس، فيما استُشهد عدد من الفلسطينيين، وأُصيب آخرون جراء قصف مدفعيّ إسرائيليّ مكثف استهدف جباليا شمالي القطاع.

وعَمَدت قوت الاحتلال الإسرائيلي إلى حرق منازل بالكامل في حي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة، وكذلك في منطقة أبو إسكندر، فيما جرى استهداف تلك المناطق بالصواريخ، وفق ما نقلت مراسلة TRT عربي من قطاع غزة.

ووقعت غارات مكثفة وقصف مدفعي مركّز استهدف مختلف مناطق القطاع، إذ استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين ووقوع عشرات الإصابات.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان مخيم البريج ومناطق أخرى وسط قطاع غزة، إخلاء منازلهم بشكل فوري والتوجه جنوباً إلى مدينة دير البلح.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة إكس: "إلى سكان مخيم البريج وأحياء بدر والساحل الشمالي والنزهة والزهراء والبراق والروضة والصفاء في المناطق الواقعة جنو ب وادي غزة: من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري إلى المأوى في دير البلح".

ولا يوجد أي مأوى في مدينة دير البلح التي تتعرض بشكل يومي لقصف عنيف من المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية. كما تعاني اكتظاظاً سكانياً شديداً بفعل نزوح مئات الآلاف إليها من مناطقها الشرقية القريبة من الحدود إضافةً لسكان مدينة غزة ومحافظة الشمال الذين نزحوا إليها منذ بداية الأسبوع الثاني للحرب الإسرائيلية.

وتتواصل الاشتباكات بين الفينة والأخرى بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة وسط وشمالي القطاع، خصوصاً في مناطق خان يونس وبني سهيلة وعبسان.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال شنّ عدة غارات على بلوك 1 و2 في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في حين قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف جثامين 9 شهداء بينهم أم وبناتها الخمس، جراء قصف منزلهن في بلدة جباليا، لترتفع حصيلة الشهداء في البلدة ومخيمها خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى نحو 30 شهيداً والعشرات من الجرحى.

جوع شديد

على الصعيد الإنساني، قالت منظمة الإغاثة الدولية "أوكسفام" إن 90 بالمئة من سكان غزة، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، يواجهون الجوع الشديد ويزداد خطر المجاعة يوماً بعد يوم ما لم يُتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

جاء ذلك في بيان على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، رداً على البيانات التي شاركها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن معدلات الجوع في غزة، التي ذكرت أن ما لا يقل عن 25 بالمئة من سكان غزة يواجهون الجوع الشديد.

وأكدت "أوكسفام" أن أكثر من 90 بالمئة من السكان يعانون الجوع الشديد.

وأوضحت: "إن جميع سكان غزة تقريباً، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، يواجهون الجوع الشديد ويزداد خطر المجاعة يوماً بعد يوم ما لم يُتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وأشار البيان إلى أن جميع الأسر في غزة تقريباً تُفوّت وجباتها كل يوم، وشككت في التقييم الوارد في التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التابع لبرنامج الأغذية العالمي بأن ربع سكان غزة يواجهون جوعاً كارثياً.

وأكدت "أوكسفام": "يقدم هذا التقرير (لبرنامج الأغذية العالمي) صورة قاتمة لانعدام الأمن الغذائي الذي تعاني منه غزة حالياً ويكشف عن الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة، "20 ألفاً و57 شهيداً و53 ألفاً و320 جريحاً معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثةً إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.