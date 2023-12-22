سياسة
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كندا تدرس منح تأشيرات مؤقتة لأقارب مواطنيها من سكان غزة
أعلنت كندا منح تصريح إقامة مؤقتة، لمدة 3 سنوات، للفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة الذين تربطهم قرابة بمواطن كندي.
كندا تدرس منح تأشيرات مؤقتة لأقارب مواطنيها من سكان غزة
فلسطينيون نازحون من شمال غزة إلى الجنوب عبر طريق صلاح الدين / صورة: AFP
22 ديسمبر 2023

أعلن وزير الهجرة الكندي مارك ميلر، الخميس، أنّ كندا ستضع بدءاً من يناير/كانون الثاني المقبل، برنامجاً للهجرة يتيح لسكّان قطاع غزة الذين لديهم أقارب كنديون أن يتقدّموا بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة.

وقال ميلر إن الحكومة الكندية ستمنح "تصريح إقامة مؤقتة لمدة 3 سنوات لكل شخص يرغب بمغادرة قطاع غزة وتربطه علاقة قرابة عائلية بمواطن كندي (زوج/ة أو ابن/ة أو حفيد/ة أو شقيق/ة أو والد/ة أو جدّ/ة)".

وأضاف: "نحن نعلم أنّ الكثير من الكنديين قلقون بشأن سلامة أحبّائهم في غزة، ولهذا السبب نعلن عن إجراءات هجرة مؤقتة"، معترفاً بأنّه في الوقت الحالي "من الصعب للغاية الخروج من غزة".

وذكّر الوزير بأنّ "كندا لا تحدّد مَن ومتى أو عدد الأشخاص الذين سيتمكنون من الخروج" عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، البوابة الوحيدة التي تربط القطاع الفلسطيني ببقية العالم.

وفي الأسابيع الأخيرة، تمكّن أكثر من 600 كندي ومقيم دائم في كندا من مغادرة قطاع غزة عبر هذا المعبر.

وخلّفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني، و52 ألفاً و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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